曾被診斷剩5年可活！她靠5關鍵習慣 60歲「生理年齡21歲」

國際中心／林奇樺報導

英國《Women's Health UK》近日報導，美國出身、現年60歲的萊絲莉・肯尼（Leslie Kenny）曾在39歲時被診斷出類風濕性關節炎與紅斑性狼瘡，醫師當時告知她可能只剩下「5年好日子」。不過20多年後，她的健康狀況已大幅改善，甚至檢測顯示「生理年齡」僅21歲。

萊絲莉曾被診斷剩5年可活，不過她調整生活習慣和心態，成功逆轉疾病，並且迎來了60歲，且更檢測出生理年齡僅有21歲。（圖／翻攝自IG @Leslie Kenny）

報導指出，萊絲莉確診前剛離開高壓的新創工作，並經歷身心俱疲的求子過程。她坦言得知病情後一度震驚，但隨即決定全面調整飲食、運動與心態。她回憶，自己曾想起已故祖母對她說「什麼方法都試試看」，成為她開始改變的契機，她也在43歲自然受孕成功，她形容這是奇蹟，也提到這一路並不容易，曾努力爭取醫療資源並接受靜脈注射免疫球蛋白（IVIG）治療，並採取較整體性的健康管理方式。

廣告 廣告

報導也整理出她長年維持的5項運動習慣：

第一是走路與騎車，她起初因容易疲倦而以低強度步行為主，後來逐步加入登山等活動；如今居住英國牛津，也多以步行或騎車完成日常移動。

第二是「微運動」，她認為久坐可能帶來發炎風險，因此會規律起身活動，甚至在工作會議中穿插深蹲等動作。

第三是低強度運動，她早期偏好瑜伽與皮拉提斯，讓身體在不過度負荷下維持活動。

第四是找到「剛剛好的運動區間」，她強調運動太少或過度訓練都可能造成問題，需要依個人狀態調整。

第五是血流限制訓練（BFRT），透過束帶限制局部血流，讓身體產生如同高強度訓練的反應，她也提到這種方式在日本復健領域相當常見。

報導最後，萊絲莉建議一般人若覺得改變困難，可從小習慣開始，先挑一件最容易做到的事融入日常，建立一致性後再逐步增加，讓健康行動更容易長期維持。

更多三立新聞網報導

10萬救命錢來了！一年一次 申請方式、截止期限一文看懂

7旬夫妻靠3.2萬苦撐！打開冰箱剩過期豆腐 見退休夫呆坐「像走到盡頭」

行員認證！去銀行有「2習慣」是有錢人：他們和普通人的差別

藍白2026完蛋了！苦苓斷言：年底會被台灣人用選票教訓

