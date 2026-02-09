曾被誣陷林宅血案嫌疑人 游錫堃嘆：40多年都還心有餘悸

立法院前院長游錫堃自曝，他曾經是林宅血案嫌疑人，過了40多年，至今都還心有餘悸。（圖／翻攝游錫堃臉書）

取材自46年前「林宅血案」的電影《世紀血案》充滿爭議、遭到炎上，也引起社會各界對於轉型正義的討論。曾親身經歷那段過去的立法院前院長游錫堃在臉書上貼出一則舊新聞表示，他曾經是林宅血案嫌疑人，「只差沒有寫出名字」。他也感嘆道，「40多年了！我至今都還心有餘悸，林家如何能心平呢？」

游錫堃曾任林義雄競選省議員時的總幹事，林宅血案發生之後，游錫堃被黨團媒體影射為凶手，遭約談20多次，所幸當天有充分的不在場證明才免於被誣陷。

游錫堃貼出一則1980年3月4日《中華日報》的新聞報導，其內容並未指名道姓，但提到游錫堃的外表特徵，包括「現年（當年）33歲，宜蘭人，某專科學校畢業，身高174公分，體重52公斤，他和林義雄站在一起，高出半個頭，皮膚黝黑，留長髮，看起來予人有高高瘦瘦的印象。」

游錫堃當年遭影射是林宅血案嫌疑人。（圖／翻攝游錫堃臉書）

游錫堃也說，那是白色恐怖的年代，對參與台灣民主運動人士而言，是一個充滿恐懼、破害的悲慘歲月，也是一個隨時可能失去性命或自由的年代。

游錫堃透露，想起林宅血案，他至今仍心有餘悸，甚至偶而會作惡夢。游錫堃曾在2023年寫下一首七言律詩〈蒙冤〉表述心情：「戒嚴野士厚橫波，兩蔣威權冤獄多，警調偵查成獵獲，傳媒影射伏干戈。風吹草動知身險，行正心堅又奈何，慶幸奐均醫護順，本尊健在自難訛。」



