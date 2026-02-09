曾被誤導是林宅血案嫌疑人 游錫堃仍心有餘悸

游錫堃心疼林義雄一家遭遇慘烈兇案，他也曾被誤導是兇案嫌疑人。資料照，陳品佑攝



電影《世紀血案》背景取自台灣重大刑案「林宅血案」，2日舉辦殺青記者會才正式對外曝光，不過，接連傳出演員失言、拍攝未取得當事人林義雄家屬同意等離譜行徑，引起撻伐。時隔7日，當年曾被警察總署栽贓血案嫌疑人的前立法院長游錫堃今（9日）感慨，「40多年了！我至今都還心有餘悸，林家如何能心平呢？」

游錫堃昨、今2日先後在臉書上發文，他提及，白色恐怖對參與台灣民主運動人士而言，是一個充滿恐懼、破害的悲慘歲月，也是一個隨時可能失去性命或自由的年代，「想起『林宅血案』，我至今仍心有餘悸，甚至偶而會作惡夢⋯⋯。」

隨文貼出2023年自己寫的《蒙冤》七言律詩，游錫堃曾在2023年，「戒嚴野士厚橫波，兩蔣威權冤獄多，警調偵查成獵獲，傳媒影射伏干戈。風吹草動知身險，行正心堅又奈何，慶幸奐均醫護順，本尊健在自難訛。」

游錫堃為林宅血案罕見在臉書發文，他當年曾被鎖定是嫌疑人。翻攝自游錫堃

游錫堃今日發文則說，「我曾經是『林宅血案』嫌疑人！只差沒有寫出名字。40多年了！我至今都還心有餘悸，林家如何能心平呢？」

貼文附上1980年3月4日當年黨報《中華日報》報導，標題為「宜蘭警方昨日查訪 可疑高高瘦瘦人物 春節期間活躍到處拜訪 並與加伯艾琳達等熟識」，內容則直指「涉案特定對象人物」特徵，包括「現年（當年）33歲，宜蘭人，某專科學校畢業，身高174公分，體重52公斤，他和林義雄站在一起，高出半個頭，皮膚黝黑，留長髮路，看起來予人有高高瘦瘦的印象。」

雖然報導未直接點名游錫堃，但相關特徵皆與游錫堃高度相似。而報導中所提及的「加伯」，即是眾人熟悉的「大鬍子」澳洲學者J. Bruce Jacobs。艾琳達當時則是施明德太太。

根據《自由時報》報導，游錫堃提及當年緊張情勢，他曾被約談20多次，而警方卻放出1個假消息，謊稱林義雄大女兒林奐均說「常來我家的叔叔」就是兇手。而自己當時常到林家走動，於是特意公布他的特徵，試圖栽贓，引導輿論方向，林奐均後來澄清，自己從未說過這句話。

