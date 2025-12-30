生活中心／綜合報導

資深藝人曹西平，傳出在家中過世，享壽66歲。回顧他精采人生，出道43年，一度因為金曲野性的青春，紅遍大街小巷。更被譽為台灣西城秀樹。沒想到2002年，因為兄弟鬩牆，他慢慢淡出螢光幕前，近年來都在經營自己開的耳環店。

節目片段（2015.05）：「曹大哥教你一個，我常常講的至理名言，你不喜歡看到我，我更討厭看到你醜八怪。」

痛罵別人醜八怪後，再用力吹響哨音。這經典台詞，成了藝人曹西平的正字招牌！但您知道嗎？其實一開始，他可是以視覺系歌手的身分，踏入演藝圈。

藝人 曹西平 "野性的青春"：「飛揚飛揚、野性青春」





曾被譽台版西城秀樹! 曹西平驚傳逝世享壽66歲

曹西平逝世（圖／民視新聞）





黑色皮衣勁裝，拉鏈低到快到肚臍眼。整身趴哩趴哩，一首野性的青春，助攻曹西平，在1982年，紅遍大街小巷，曾被譽為「台灣西城秀樹」。和費翔、陽帆及包偉銘並列元祖四大偶像。不只會唱歌，曹西平更跨足主持。以毒辣的發言、直率的個性，深獲觀眾喜愛，但與此同時，卻也得罪不少圈內人。

藝人 曹西平(2015.10)：「我包600會被人家笑死，醜八怪你包600塊」

曹西平出席包偉銘婚禮，用行動破除不合傳言。曹西平縱橫演藝圈43年，但卻因家族糾紛，2002年後，就慢慢淡出螢光幕。2016年，他開了個人首場，也是最後一場的，售票演唱會後，就專心經營耳環店生意。只是，常常開直播跟粉絲互動的曹西平，說走就走，讓身邊的人，還是感到不勝唏噓。





曾被譽台版西城秀樹! 曹西平驚傳逝世享壽66歲

曹西平縱橫演藝圈43年（圖／民視新聞）





曹西平小時鄰居 林溪權：「整個人生很豐富很精彩，但是坎坎坷坷，我們說實在的，沒有辦法做一線的紅人，就比較辛苦，可能他的財務一輩子，可能沒有很輝煌」

66年絢麗而短暫的人生，畫下句點，曹西平傳奇經歷，將永留親友心底。

