曾被譽為「林志玲接班人」 姚采穎變身大學書法老師學生超驚艷

【緯來新聞網】前模特兒姚采穎過去曾一度被喻為「林志玲接班人」，而她淡出螢光幕後專心進修，近日受邀於中國文化大學在職進修部教授書法課程，成為學生間的焦點人物。

姚采穎變大學課程書法老師。（圖／姚采穎IG）

姚采穎自近年起將重心轉向藝術創作與文化教育，強調書法為傳統文化的承載工具，同時能在現代生活中帶來心靈沉澱。她透過社群平台分享教學感想，寫道：「提筆的瞬間，世界彷彿安靜下來。」她亦表示，在書寫過程中得以與自己對話，並鼓勵大眾「學習永遠不嫌晚」。



姚采穎的教學活動受到學生廣泛關注，部分學生得知授課教師為她時感到驚喜，紛紛表示「沒想到會在課堂上遇到她」。姚采穎課程以書法實作為主，姚采穎親自指導學員臨帖與運筆技巧，並融入文化賞析元素。



姚采穎曾於2000年代初期轉戰戲劇圈，首部作品為與舒淇、霍建華合作的《風塵三俠之紅拂女》。其演藝生涯因私人行為遭媒體放大報導一度受挫，進而淡出螢光幕。

