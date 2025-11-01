曾被貼極右標籤 高市早苗一個動作獲韓媒大讚「罕見之舉」

日本首相高市早苗（左）10月30日訪問南韓，與南韓總統李在明於慶州舉行雙邊會談。路透社



日本首相高市早苗曾堅持參拜靖國神社多年，在南韓被視為「極右派」，但她日前與南韓總統李在明會晤時，向南韓國旗行禮，受到韓媒好評。

共同社報導，高市週四（10/30）在南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）峰會期間，與李在明首度舉行雙邊峰會。她在會談開始時，與李在明握手合影，之後在會場上懸掛的南韓國旗（太極旗）前停下腳步敬禮，隨後再向日本國旗敬禮。

南韓媒體指出，這是在領袖會談中的「罕見之舉」，認為「保守色彩強烈的高市展現了重視禮節的形象」，也展現了「對韓國的尊重之意」。

高市早苗與李在明會面時，向南韓國旗敬禮。路透社

高市在日本政壇的保守色彩強烈，在擔任經濟安全保障大臣及總務大臣期間，曾持續參拜供奉二戰甲級戰犯的靖國神社。

不過在9月的自民黨總裁選舉中，高市只表示「不論在哪裡都可以合掌致意」，並未明確表態是否親自前往參拜。靖國神社10月中旬舉行秋季例行大祭時，已當選自民黨總裁的高市則決定不參拜。

