曾被邱澤公開追求！張鈞甯尷尬認「沒收到喜貼」 鬆口婚禮真實進度

記者宋亭誼／台北報導

張鈞甯演而優則「聲」，首度為維也納《美景宮百年花繪名作展》化身聲音導覽員，她今（4）日出席活動，坦言自己近期一直在拍戲，拍完兩部影集後無縫拍了電影，加上忙著帶新人、參與製作工作，才會幾乎消失公開場合。

張鈞甯不著急自己的婚事，想先以工作為主。（圖／記者鄭孟晃攝影）

張鈞甯和導演男友柯汶利感情穩定，今（4）日出席活動不免被外界關心婚事進度，張鈞甯一聽立刻大笑：「誰說有這個行程？」，強調目前還是以工作為主，一切順其自然。張鈞甯透露，媽媽不會催婚，而她自己對婚禮也沒有太多憧憬，反倒更清楚工作目標，「對工作好像比較有野心跟藍圖。」

張鈞甯的感情生活向來備受關注，過去也曾傳出邱澤有意追求女神，甚至公開示愛「努力追求」，但當時張鈞甯透過經紀人打槍。如今邱澤找到真命天女許瑋甯，小倆口不僅育有一子，日前也在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人祝賀，對於邱澤的婚訊，張鈞甯表示非常祝福，被追問是否收到喜帖，她則坦言沒有。

張鈞甯表示第一時間傳訊恭喜好友范冰冰。（圖／記者鄭孟晃攝影）

范冰冰今年憑藉導演張吉安的電影《地母》奪下第 62 屆金馬獎最佳女主角，張鈞甯坦言自己很為閨蜜開心，不過其實金馬獎當晚她為了隔天清晨5點的通告很早便入睡，隔天起床才得知范冰冰封后，但一早起床看到得獎消息時仍忍不住開心落淚，而她當下馬上傳訊息祝賀閨蜜，范冰冰也於第一時間回覆，但具體內容張鈞甯保密到家。

