曾被邱澤公開追求！張鈞甯獻祝福認「沒收到喜帖」 曝婚事進度

邱澤與許瑋甯上個月28日在台北文華東方酒店盛大舉辦婚禮，而他在2019年因與張鈞甯合作電影《最好的相遇》爆出緋聞，兩人被週刊拍到約會後，邱澤當時大方承認「追求中」，不過這段關係最後無疾而終。對此，張鈞甯4日出席活動被問到邱澤婚訊，除了獻上祝福外也坦言並沒有收到喜帖。

張鈞甯4日出席活動被問到邱澤婚訊，坦言沒收到喜帖。（圖／記者 伍映澄 攝）

張鈞甯近期較久未在台灣公開受訪，她坦言工作相當忙碌，前陣子剛拍完兩部影集和一部電影，還要參與製作工作，以及訓練新人，被問到有沒有關心上週的「世紀婚禮」，她先是避談相關話題回說：「我上週連飛五天，飛到我開始懷疑人生，覺得自己職業是空姐還是演員。」

直到媒體追問有沒有看到邱澤結婚消息，張鈞甯才表示，「我知道他結婚了，非常恭喜跟祝福。」不過她也坦言，並沒有收到喜帖。而她和導演男友柯汶利感情穩定，被關心婚禮進度時，張鈞甯先是大笑回：「有這個行程嗎？」接著表示目前還是順利自然，強調自己對於工作比較有野心。

張鈞甯表示，自己對於工作比較有野心，婚事的部分順其自然。（圖／中天新聞）

而范冰冰今年以電影《地母》奪下第62屆金馬獎影后，張鈞甯身為她的好閨蜜表示，真的很為對方開心，不過她因為隔天清晨5點就有工作，前一晚很早就就寢，起床一得知喜訊後就馬上傳訊息恭喜范冰冰，還開心到落淚，「我們都為了自己的表演，一直都很努力，所以看到周邊的朋友們得獎的那一瞬間，都會很替大家開心。」至於傳了什麼內容？張鈞甯俏皮回：「秘密不告訴你們，我們閨蜜之間的話。」

