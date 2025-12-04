曾被邱澤放話追求中！張鈞甯認「沒收到喜帖」尷尬發聲

張鈞甯跨刀擔任「語音導覽員」為展覽獻聲。（圖／記者黃雅琪攝影）





維也納《美景宮百年花繪名作展》今（4）日舉行開展記者會，本展精選超過60幅美景宮珍稀花卉真跡，橫跨200年歐洲藝術史，並帶來象徵主義大師古斯塔夫・克林姆（Gustav Klimt）真跡〈After the Rain〉首次來台展出。本次邀請到張鈞甯跨界擔任語音導覽員，一同見證臺、奧藝術交流的全新里程碑。

張鈞甯與導演柯汶利交往2年多，兩人合作的懸疑犯罪電影《默殺》明日在台上映，被問到會一起牽手宣傳嗎？她笑回：「也不用吧！這是一個這麼嚇人的電影！」至於結婚時機點，她說還是先把手上的工作忙完，媽媽也不會催婚：「我一直好像都是對自己的工作，比較有野心的感覺。」

廣告 廣告

張鈞甯與邱澤2019年約會被拍到，男方曾放話說：「努力追求中！」上個月他與許瑋甯補辦婚宴，張鈞甯被問有沒有關注這樁圈內喜事，她先是說自己連續飛5天、飛到懷疑人生：「覺得我自己到底職業是空姐還是演員？」後來坦言知道此事：「我知道，非常恭喜！（有收到喜帖嗎？）這個部份沒有耶！就是很祝福，所以我覺得好像也不用特別透過什麼去（了解）。」



【更多東森娛樂報導】

●餐廳抓姦不倫戀！米可白當眾「潑水渣男」嗆到爆

●范姜彥豐控粿粿、王子婚內出軌！好友鬼鬼、姚元浩現身回應

●大咖女星爆遭獻祭！日期藏恐怖巧合 下一個目標是他

