曾被酸慘崩潰難過！Joeman上吳淡如節目曝 入手台積電靠1信念逆襲翻身
財經中心／李宜樺報導
曾因投資爭議與大麻風波陷入低潮的YouTuber Joeman，近日在作家吳淡如主持的《人生實用商學院》（official官方唯一頻道）節目中，首度真情回顧自己「被笑最慘卻翻身最大」的投資故事。他坦言，當年重壓台積電買在600至800元高點，被酸民嘲笑到一度心情崩潰，如今靠著長期持有與穩定現金流，反而從「套牢仔」逆襲成為贏家，成功擺脫陰霾、重拾信心。
知名YouTuber Joeman 近日在吳淡如主持的《人生實用商學院》（official官方唯一頻道）節目上自爆，自己虧最多的一筆投資，竟是「護國神山」台積電。當年他買在600至800元高點，被網友瘋狂酸爆，如今憑藉長期持有、堅不出脫，終於逆襲翻身，帳面獲利上千萬，讓酸民全數閉嘴。
台積電曾買在高點被酸爆 Joeman苦撐熬出頭
Joeman回憶，當年台積電股價一路下跌，他不僅被套牢，還不斷被網友留言取笑，吳淡如甚至也跟著說「只要台積電跌，就有人在我留言區刷：『你怎麼沒勸他？』」即便如此，他仍選擇繼續加碼攤平，最後平均成本約在600元左右。如今台積電站上1400元以上，他笑說：「我從來沒賣，當年賠最多的，現在反而是賺最多的。」
吳淡如：現金流夠才是勝利關鍵
節目中，吳淡如聽完Joeman的故事，也點出關鍵：「你能撐住，是因為現金流夠、沒被迫賣掉。」她強調，投資要長期、不能被短線情緒左右，「長期主義者才會笑到最後」。兩人討論中更認為，只要持有的標的是「死不掉的企業」，最終一定會回到價值。
堅持長期投資 從護國神山學耐心
Joeman表示，自己因這次經驗更相信長期投資的威力。「台積電這種產業龍頭，只要現金流穩、心不慌，報酬終究會回來。」他也透露，不只台積電，他還持續投入比特幣、以太幣、0050、S&P500等標的，用分散投資的方式對抗市場波動。
從套牢到逆襲暴富 散戶的真實寫照
從被笑「台積電冤魂」，到如今成為長線贏家的代表，Joeman以親身經歷印證：「不要小看長期投資的力量。」影片上架後，粉絲留言激讚：「這才是散戶典範！」、「從被酸到被抄作筆記！」
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
Joeman坦承台積電曾買在高點被笑爛 上吳淡如節目曝靠1心法逆襲暴賺
蘇姿丰親自證實MI308晶片獲准入中國市場！下一個會是輝達嗎？
大同3.0啟動！全面進入張榮華時代 穩定治理邁入新格局
開盤／IET-KY光聖換股強勢聯漲！老AI群攻 大盤漲近百點
