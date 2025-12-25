曾被酸「母子戀」！金莎小19歲男友求婚成功 冰島相擁畫面甜爆

中國歌手金莎被小19歲的男友孫丞瀟在冰島求婚，讓網友直呼根本是《狙擊蝴蝶》的現實版。翻攝微博



曾與藝人林俊傑合唱《被風吹過的夏天》並傳出緋聞的44歲中國歌手金莎，昨（12/24）公開被小19歲演員男友孫丞瀟在冰島求婚的畫面，兩人甜蜜相擁，羨煞不少網友，對於這段被酸為「母子戀」的感情，紛紛獻上祝福。

金莎跟孫丞瀟相差19歲，曾被網友酸是「母子戀」。翻攝微博

金莎與25歲孫丞瀟2023年公開交往，網友始終唱衰，金莎被虧「吃嫩草」，孫丞瀟也被酸利用金莎，兩人不畏流言，愛得高調。金莎昨在微博曬出影片，只見孫丞瀟在知名的鑽石沙灘單膝跪地，拿出戒指求婚，隨後兩人互相擁抱、深情親吻。

冰島「鑽石沙灘」象徵愛情如同鑽石與冰川一般永恆不變，這一幕在網友心中留下深刻的印象，紛紛留言祝福「恭喜恭喜，終於等到這一天」、「希望兩人以後一定要幸福下去啊」、「看到這一幕，真的好甜啊」、「19歲年齡差抵不過雙向奔赴的真心」。另外，也有網友以陳妍希新戲《狙擊蝴蝶》比喻，直呼金莎與孫丞瀟根本是現實翻版。

