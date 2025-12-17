曾被阿扁酸「這麼巧」！ 高虹安涉貪無罪 承審法官郭豫珍遭起底 經手過扁燦案

高院受命法官郭豫珍。 圖：翻攝自警廣電台

[Newtalk新聞] 新竹市長高虹安遭控擔任立委期間，涉嫌詐領助理費，一審北院認定涉貪11餘萬元，判處7年4個月。不過，高院昨（16）日撤銷貪污罪部分，僅依使公務人員登載不實罪，改輕判6個月。而承審法官郭豫珍隨即引發關注，過去她審理前台北市議員童仲彥時，以「助理費非薪資」為由駁回再審；而前總統陳水扁、前桃園市長鄭文燦等案也曾經由她手，前者更公開點名「天底下就是有這麼巧合的事」。

台北地院一審指出，高虹安2020年擔任不分區立委期間，涉嫌浮報助理費以及加班費，每個月以6萬2千、7萬、4萬6千，聘用前國會辦公室行政主任黃惠玟、前主任陳奐宇、前公關主任王郁文。其中，黃、陳2人偵查到審判期間均認罪，王郁文及高虹安則堅決否認。

北院認為，高虹安擔任立委應廉潔自持、遵法自律，不過卻為了增加零用金，利用職務之便非法詐取助理補助費，因此判處7年4個月徒刑，褫奪公權4年。

由於不滿判決，案經上訴，高院昨日進行二審宣判，高虹安貪污部分獲判無罪，僅依使公務人員登載不實罪判刑6月，得易科罰金；黃惠玟一審判2年、改判4月；陳奐宇判1年、減為2月；王郁文則由2年減為3月；前法務主任陳昱愷因未浮報薪資，維持無罪宣判。

此一判決亦引發社會高度關注。回顧過往案例，前台北市議員童仲彥曾涉詐領助理費，不法所得約5萬餘元，最終於二審遭判處有期徒刑3年10月，並入獄服刑。值得注意的是，童仲彥當年聲請再審時，承審法官正是郭豫珍，但她以「議員公費助理補助費並非薪資」為由，裁定駁回再審聲請，並明確指出該筆經費不得挪作他用。

除此之外，郭豫珍還經手多起社會關注的政治案件，像早年她就曾擔任陳水扁涉貪案的代理審判長；另鄭文燦去年被裁定交保，也是她撤銷裁定，讓鄭重開羈押庭。對此，陳水扁就曾公開點名，表示「天底下就是有這麼巧合的事」，扁案、燦案檢方抗告，高院發回更裁都是同一個法官郭豫珍。

