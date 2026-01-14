曾被預言2026會當爸！崔振赫新劇爆一夜情 驚喊：命運的安排
全新韓劇《理事長和我的秘密關係》由崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，即將於本週末上線。劇組13日舉辦開播記者會，崔振赫時隔一年半再推新作，私底下感情生活一直是外界關注焦點的他透露，曾被算命老師預言2026年會有小孩，引全場一陣驚呼。
《理事長和我的秘密關係》劇情描述一對不婚主義的男女偶然發生一夜情，女生留下一張百萬韓元支票後就此消失，直到在婦產科重逢後，男方才得知她懷了自己的孩子，女方也才發現他竟是自己公司的新任社長，兩人冷酷灑脫的人生自此展開重大翻轉的浪漫故事。
崔振赫曾於2014年在電視劇《命中註定我愛你》中演過類似題材的作品，不過這次則是以完全不同的角色與觀眾相見，他表示：「當時我演的是現在由洪宗玄飾演的民旭那樣的角色，是在一旁守護張娜拉的存在；但在這部劇裡，我反而是當年張赫所飾演的那個位置。雖然同樣是從懷孕開始的設定，但我覺得『熟悉的味道最對味』。」
為了提高與原作的還原度，崔振赫透露：「就我個人而言，要去模仿漫畫式的外型可能有點困難，取而代之的是把角色身上的人情味、迷糊感，轉化成新的魅力呈現給觀眾，應該不會如大家想像的，只是單純的白馬王子。」
有趣的是，崔振赫私下感情生活一直是外界關注焦點，他在記者會上煞有其事地說：「我之前在綜藝節目《我家的熊孩子》中曾找人算命，當時對方說『2026年會有孩子』讓我嚇了一跳，我問『那是要結婚了嗎？』他說『有可能』。而且這次作品的播出時間還延期過一次，如今覺得好像是命運的安排一樣，他還說我可能會得男主角獎。」台下眾人聽了一陣驚呼。
沒想到主持人朴京林卻打破他的幻想，笑道：「我懂了，他說的全都是戲裡的事啦。」讓全場笑成一片。
由於崔振赫的母親曾在《我家的熊孩子》多次表現出希望兒子結婚的心情，吳漣序的母親則在 YouTube 節目中表示過「不太想看女兒的吻戲」，因此韓媒也很好奇兩位星媽對這次的新劇會有何反應。崔振赫表示：「我不會跟媽媽講作品內容，因為她會一直追問，太麻煩了，所以一開始就擋掉。不過她會給我演技上的回饋，只是很少講好話，比較愛碎唸。」
吳漣序則說：「這次在劇中有吻戲和床戲，而且拍得有點長，我自己看了都覺得『哇～』。媽媽並不是討厭我拍那種戲，而是會害羞吧。劇中有崔振赫、洪宗玄這麼帥的男人喜歡我，真的覺得很幸福。」《理事長和我的秘密關係》1/17 起每週六日在friDay影音獨家更新。
其他人也在看
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 212
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
入境日本被帶進小房間！險遭「原機遣返」 叫賣哥疑：是否很多台灣人沒誠實
「叫賣哥」葉昇峻近日到日本參加頒獎典禮，他今（14日）在臉書發文透露，他12日抵達東京成田機場填寫入境單時，因為在是否有前科那一欄勾了「是」，差點就被拒絕入關，原機遣返，他僅忙解釋之後才終於獲得放行。但他也好奇：「那麼多台灣人到日本玩，是不是很多人都沒有誠實以告？」鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 19
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 15
遭林妍霏酸私下叼著菸！李多慧首發聲：真的不喜歡抽菸 低沉嗓音網急勸
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告「X小」。對此，李多慧12日晚間PO出影片正面回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
名媛公敵勾人夫4／阮經天昔同遊趙文安1關鍵秒掰 穩交現任女友全靠「低調」
回顧趙文安初登上媒體版面，是2022年7月被媒體直擊，坐在阮經天的副駕駛座上出遊，身分也跟著背景被起底，她年齡小阮經天14歲，學歷是東吳大學國貿系、倫敦藝術大學時尚行銷與傳播學系，曾經擔任過LV活動策劃，也曾在媒體業工作。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 7
阿sa蔡卓妍認愛小9歲健身教練！笑虧媒體：可以刪掉緋聞2字
43歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）曾跟鄭中基秘婚，日前與交往6年的「百億富三代」石恆聰分手，最近竟霸氣認愛，公開貼照宣告正和小她9歲的健身教練Elvis（林俊賢）交往，更笑虧媒體：「可以把緋聞2字刪掉了」。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 3
李玉璽新婚許允樂後首露面！ 暢聊婚姻生活「先備孕再辦婚禮」
李玉璽是李亞明的兒子，因為演出電影《我的少女時代》走紅，32歲的他去年底宣布跟大6歲的女星許允樂登記結婚，14日是他婚後首度露面，聊起新婚生活他坦言很開心，兩人結婚後完全沒吵過架，夫妻倆目前已經開始積極備孕。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 3
2年送走4家人！女星接噩耗悲痛送別 尪心疼發聲
2年送走4家人！女星接噩耗悲痛送別 尪心疼發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 21
「航海王」真人版第2季登場！羅賓美出新高度
「航海王」真人版第2季登場！羅賓美出新高度EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 1
Lulu要求「餵李多慧」陳漢典超尬：內心很慌亂！
最新一集邀來啦啦隊女神李多慧擔任主角，量身打造互動企劃「慧與製作人」，以「男友視角」帶領觀眾體驗沉浸式戀愛互動，從曖昧甜蜜到充滿台味的日常細節一次到位，被不少觀眾封為粉絲福利最滿的一集。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 1
峮峮《飢餓遊戲》最後一集爆哭 王仁甫私訊慰留：可以取消嗎？
峮峮即將告別陪伴4年的《飢餓遊戲》，本週播出的最新一集也成了她最後一次站上主持舞台。製作單位特別為她量身打造「畢業旅行」，帶著主持群重返宜蘭烏石港，這個她當年第一次加入節目的起點，意義格外深刻，也讓整趟錄影多了難以言喻的情緒重量。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 6
斷開百億富三代！蔡卓妍認愛小9歲新歡：好幸福 男方身分曝光
香港女歌手蔡卓妍（阿Sa）自分手交往6年的「百億富三代」石恆聰後，感情動向一直受到大家關注，先前傳跟小9歲健身教練交往的蔡卓妍，如今公開認愛，大方要求媒體可以刪去「緋聞」2字。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
范姜彥豐不忍了！被爆婚變前「頻上牌桌」輸贏上萬 5字疑發聲表態
【緯來新聞網】台灣演員范姜彥豐近日被媒體爆料在婚變期間頻繁參與高額賭博活動，引發關注。他於14日透過緯來新聞網 ・ 8 小時前 ・ 19
懷孕、坐月子不曾間斷！阿雅自曝吃素30年主因：為病父祈福
【緯來新聞網】藝人阿雅近日被不少網友建議別再吃素，應該吃肉均衡飲食來保持健康，對此，阿雅在個人社群帳緯來新聞網 ・ 12 小時前 ・ 40
大逆轉！胡瓜繼續主持《綜藝大集合》 傳與電視台達成漲酬勞共識
「綜藝天王」胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，胡瓜後來宣布將不續約，《綜藝大集合》最後一集確定主持到今年1月31日。而民視事後則回應：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」今（12日）晚間媒體報導，胡瓜和民視已達成主持費不砍半，還會漲酬勞共識，將繼續主持《綜藝大集合》。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 20
媽媽說「妳長得像我偶像」！藍心湄竟撞臉王世堅 驚人狼狽照曝光
藍心湄近日分享透露自己放假時一口氣狂睡17小時，醒來後頭髮凌亂、模樣相當狼狽，沒想到媽媽一看到她竟脫口而出：「妳長得好像我偶像。」藍心湄好奇追問後才發現媽媽口中的偶像竟是立委王世堅，讓她當場傻眼。藍心湄也曬出自己頭髮凌亂、吃著飯的照片，看來跟王世堅神似，網友紛紛笑翻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 6
林依晨得意4歲女兒不爭寵「全靠3妙招」 懷孕期間就先沙盤推演
林依晨代言手遊《RO仙境傳說：世界之旅》，今出席記者會，提到自己和老公林于超過去有空玩手遊，但自從去年6月二兒子報到後，生活瞬間被育兒行程塞滿，幾乎沒有時間碰手機。她大讚7個月大的兒子是「天使寶寶」，4歲的大女兒雙子座見人就笑，對弟弟也相當疼愛，對於「姊弟關係」她下了三大苦功，深怕姊弟產生心結。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 3
木村拓哉曝搭機巧遇 高市早苗秒變迷妹告白
日本男星木村拓哉近日在廣播節目《木村拓哉 Flow》分享一段「機上巧遇」。他回憶，先前為節目與明石家秋刀魚前往能登半島出外景，從羽田機場報到時就覺得氣氛不太對，現場出現大量維安人員，讓他直覺「應該有重要人物」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 57
《航海王》真人版薇薇選角遭批評，演員聲援：這是尾田欽點的人選
Netflix 真人版《航海王》第二季前日釋出首波正式前導預告，其中「薇薇」一角由英國印度裔女演員 Charithra Chandran 飾演，但她在預告中較深的膚色引發部分粉絲批評與爭議，有人認為這與動畫版或原作中較為白皙的薇薇形象不同，因此質疑選角不符角色原設定。但其實之前就有同劇演員出面聲援，表示這是尾田欽點的選角。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 8 小時前 ・ 9