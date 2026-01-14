曾被預言2026會當爸！崔振赫新劇爆一夜情 驚喊：命運的安排

全新韓劇《理事長和我的秘密關係》由崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，即將於本週末上線。劇組13日舉辦開播記者會，崔振赫時隔一年半再推新作，私底下感情生活一直是外界關注焦點的他透露，曾被算命老師預言2026年會有小孩，引全場一陣驚呼。

全新韓劇《理事長和我的秘密關係》由崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，即將於本週末上線。（圖／ friDay 影音 提供）

《理事長和我的秘密關係》劇情描述一對不婚主義的男女偶然發生一夜情，女生留下一張百萬韓元支票後就此消失，直到在婦產科重逢後，男方才得知她懷了自己的孩子，女方也才發現他竟是自己公司的新任社長，兩人冷酷灑脫的人生自此展開重大翻轉的浪漫故事。

崔振赫曾於2014年在電視劇《命中註定我愛你》中演過類似題材的作品，不過這次則是以完全不同的角色與觀眾相見，他表示：「當時我演的是現在由洪宗玄飾演的民旭那樣的角色，是在一旁守護張娜拉的存在；但在這部劇裡，我反而是當年張赫所飾演的那個位置。雖然同樣是從懷孕開始的設定，但我覺得『熟悉的味道最對味』。」

為了提高與原作的還原度，崔振赫透露：「就我個人而言，要去模仿漫畫式的外型可能有點困難，取而代之的是把角色身上的人情味、迷糊感，轉化成新的魅力呈現給觀眾，應該不會如大家想像的，只是單純的白馬王子。」

有趣的是，崔振赫私下感情生活一直是外界關注焦點，他在記者會上煞有其事地說：「我之前在綜藝節目《我家的熊孩子》中曾找人算命，當時對方說『2026年會有孩子』讓我嚇了一跳，我問『那是要結婚了嗎？』他說『有可能』。而且這次作品的播出時間還延期過一次，如今覺得好像是命運的安排一樣，他還說我可能會得男主角獎。」台下眾人聽了一陣驚呼。

崔振赫自曝曾被算命老師預言2026年會有小孩。（圖／ friDay 影音 提供）

沒想到主持人朴京林卻打破他的幻想，笑道：「我懂了，他說的全都是戲裡的事啦。」讓全場笑成一片。

由於崔振赫的母親曾在《我家的熊孩子》多次表現出希望兒子結婚的心情，吳漣序的母親則在 YouTube 節目中表示過「不太想看女兒的吻戲」，因此韓媒也很好奇兩位星媽對這次的新劇會有何反應。崔振赫表示：「我不會跟媽媽講作品內容，因為她會一直追問，太麻煩了，所以一開始就擋掉。不過她會給我演技上的回饋，只是很少講好話，比較愛碎唸。」

吳漣序則說：「這次在劇中有吻戲和床戲，而且拍得有點長，我自己看了都覺得『哇～』。媽媽並不是討厭我拍那種戲，而是會害羞吧。劇中有崔振赫、洪宗玄這麼帥的男人喜歡我，真的覺得很幸福。」《理事長和我的秘密關係》1/17 起每週六日在friDay影音獨家更新。

崔振赫（左）、吳漣序（右）在新劇中上演一夜情。（圖／ friDay 影音 提供）

