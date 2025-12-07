曾要賴當「台灣國主人」 劉世芳：現在國號叫中華民國

內政部長劉世芳回應賴清德總統昨（6）日指中華民國寫在《憲法》、不必改名，回應社會大眾都覺得我們就是台灣人，「現在的國號就叫中華民國」。（柯毓庭攝）

賴清德總統昨（6）日出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮，致詞表示「中華民國」這個名字有助於團結，這名字寫在《憲法》裡。對此曾要賴總統當「台灣國主人」的內政部長劉世芳回應，社會大眾都覺得我們就是台灣人，「現在的國號就叫中華民國」。

劉世芳表示，在一般的社會大眾裡面，都會覺得我們自己行走在世界各地，我們就是台灣人，台灣人的這個台灣的國家，「那我們自己很多支持者都會覺得台灣是一個主權獨立的國家，那現在的國號就叫中華民國」。

