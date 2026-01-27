曾見張又俠！美前國安顧問曝過程：沒談核武

▲美國前國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）2024年曾訪問北京，與中共中央軍委副主席張又俠會面。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中共中央軍委副主席張又俠日前遭中國國防部以「嚴重違紀違法」為由立案調查，有外媒披露落馬關鍵是向美國洩漏核武機密。曾會晤張又俠的美國前國安顧問蘇利文透露，張又俠說話直率、充滿自信，但超過1小時的談話，並沒有談到實質情資。

張又俠與中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，24日遭中共中央撤職，《華爾街日報》披露，張又俠落馬的關鍵，除了收賄賣官，還向美國洩露中共核武機密數據，引發熱議。

《紐約時報》報導，前白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）2024年曾訪問北京並與張又俠會晤。蘇利文透露，張又俠看起來說話時，不用察言觀色、討好上級，「他的言談直率，帶有典型的軍人風格，也反映出他並不覺得自己需要謹小慎微。」

報導稱張又俠的這種自信，源於被視為中國最高領導人習近平在軍中最受信任的副手，但這種形象已經破滅。不少長期研究習近平的專家也都感到震驚。

蘇利文直言，張又俠的落馬可以說是一場「地震級事件」，習近平竟然能撤掉一個與他有深厚淵源的人，這令人震驚也引發疑問。

對於《華爾街日報》援引匿名消息，稱張又俠向美國洩漏核武機密的說法，蘇利文也提到，2024年他與張又俠會晤時，現場還有約20名中國軍官，討論內容僅限於一般性原則。他在談論中國整體擴軍時提到核武器，但當時張又俠並沒有發表任何敏感或實質性的言論，「那不是討論的主要議題之一」。

