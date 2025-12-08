曾見Netflix共同執行長 川普曝將參與審核華納併購案
影音串流平台Netflix（網飛）與華納兄弟（Warner Brothers）的收購案引發各界關注，美國總統川普週日（12/7）表示，他對雙方的收購案擁有發言權，並向媒體指出，兩者合併後的市佔率可能會引起各界擔憂。
Netflix上週五（12/5）同意以720億美元，收購華納兄弟探索（Warner Bros Discovery，WBD）旗下的電視電影及串流事業部門，將讓這家影音串流平台先驅掌握好萊塢最資深也最有價值的資產之一。
然而，川普（Donald Trump）在華府甘迺迪中心（Kennedy Center）出席年度頒獎典禮時向媒體表示，這次收購案必須經過審核程序，而他將參與決定過程。川普雖然沒有明確表態是否支持批准該交易案，但指出娛樂產業可能出現市場過度集中的現象。
川普指出：「這必須由經濟學家來判斷⋯⋯但這確實是龐大的市占率，毫無疑問可能引發問題。」他也證實近期曾與Netflix的共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）會面，並稱讚這家影音串流平台公司。
彭博社指出，這筆720億美元的交易案將把全球第一的影音串流平台與排名第四的HBO Max服務進行合併，此舉已引發美國反壟斷監管機構的警覺。負責審查該交易案的美國司法部反壟斷部門可能主張交易違法，因為兩者合併後的市佔率將使Netflix遠超30%的門檻。
Netflix預計將主張，任何市場分析都應納入Google旗下YouTube及字節跳動旗下TikTok等影音平台服務，這將大幅削弱該平台被視為市場主導者的印象。
據此前報導，薩蘭多斯近期曾赴白宮會晤川普，為收購案進行遊說。知情人士透露，他當時辯稱Netflix並非無所不能的壟斷者，且該公司早在數年前便已面臨訂閱用戶流失的困境。
