曾記功5次! 台中女偵查佐嗆"開槍盧秀燕"遭起訴

中部中心 ／中部綜合報導

去年12月台北發生隨機攻擊事件後，一名住在清水的中科作業員，在網路匿名發表隨機攻擊文章，遭到拘提送辦。另外，還有一名黃姓女警也在網路發文，揚言要對台中市長盧秀燕開槍，台中地檢署獲報逮人，聲押禁見獲准，今天認定2人涉犯刑法恐嚇公眾等罪嫌，偵結起訴，並建請法院從重量刑。





台中女偵查佐開嗆殺盧秀燕 涉恐怖攻擊言論遭起訴

檢方查出女警任職期間 表現優異記功５次嘉獎累計203次。（圖／翻攝畫面）





台中市購物節市長盧秀燕的人型看板，頭部出現好幾個洞，這則貼文出現在黃姓女警社群，搭配開三槍的言論，女警遭到拘提聲押，經過地檢偵辦，被依刑法恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪，遭到起訴，女偵查佐原任職台中二分局，檢方查出，該名女警在警職期間受訓時射擊成績滿分，記功5次、嘉獎累計203次，偵辦訊問，都能理解提問對答如流，辨識行為違法能力應無庸置疑。

台中女偵查佐開嗆殺盧秀燕 涉恐怖攻擊言論遭起訴

中科作業員也在網路發表攻擊言論遭到警方逮捕 還辯稱是惡作劇。（圖／翻攝畫面）





同天被起訴的，還有住在清水的張姓中科作業員，去年12月台北發生隨機攻擊事件後，男子在社群匿名發出攻擊文章引發恐慌，專案小組衝到住家逮人，對方還嚇到，怎麼知道是他做的，辯稱只是惡作劇。但惡作劇真的不好笑，檢方痛批，已經超過言論自由保障範圍，也建請法院從重量刑。





