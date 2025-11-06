曾訪台灣表示力挺 美眾院前議長裴洛西不再競選連任！結束38年政治生涯

國際中心／林奇樺報導

前美國眾議院議長裴洛西（前排左）多次表達挺台立場，也曾親訪台灣，前排右為時任總統蔡英文。（資料照／總統府提供）

前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）多次表達挺台立場，甚至多次在公開場合強調願意和民主台灣站一起，也曾公開批評中共在2022年的繞台軍演。不過今日裴洛西發出公開聲明，表示將不再參與連任，結束她在國會長達38年的政治生涯。

現年85歲的裴洛西，是美國史上首位、也是唯一一位女性眾議院議長，長年在民主黨內具有舉足輕重的地位。不過她7日透過錄影，向選民宣布不再爭取連任。她在影片中說：「我希望我摯愛的舊金山鄉親最先知道：我將不再競選連任國會議員。」她表示，未來一年將是自己在國會的最後任期，並感性喊話：「舊金山，請記住你的力量。我們曾經創造歷史，也推動進步，如今我們仍必須堅定參與民主、守護我們珍視的美國價值。」

這項宣布也結束了外界近日的各種揣測。裴洛西在1987年首次當選眾議員，2007年成為美國史上第一位女性眾議院議長，並於2019年再次掌握議事槌。即使卸下領導職務，她仍是民主黨最具影響力的人物之一。她回顧自己的政治生涯時說：「無論外界稱呼我為議長、領袖或黨鞭，對我而言，最榮耀的事莫過於站在國會殿堂上，代表舊金山人民發聲。」

根據《CNN》報導，裴洛西在宣布不在競選連任前兩天，和加州州長紐森（Gavin Newsom）合作推動的「50號提案」（Proposition 50）於公投中以63%的得票率通過，成功重劃國會選區版圖，為民主黨在2026年期中選舉奠定優勢。據悉，裴洛西為此親自籌得數千萬美元資金，被外界視為她政治生涯的完美句點。

近年來，裴洛西將政治重心放在對抗前總統川普及其改造共和黨的影響，她在擔任議長與一般議員期間，始終是民主黨內的重要戰略核心。隨著她宣布不再參選，美國國會與民主黨也將迎來世代交替的新篇章。

