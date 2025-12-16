曾說不會不副署 立院明邀潘孟安備詢

立法院司法委員會明（18）日邀總統府祕書長潘孟安等人備詢。（本報資料照片）

行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》惹議，綠營持續喊話在野黨可以倒閣，解散國會重選後，用2/3的席次罷免總統；藍營直言不會上當，國民黨團初步決定續推法案，凸顯民進黨政府的荒唐。司法及法制委員會召委翁曉玲則增列議程，要求總統府祕書長潘孟安、行政院祕書長張惇涵等人明（18）日至委員會備詢。

立法院去年底三讀通過《選罷法》、《憲法訴訟法》及《財劃法》修正案，潘孟安曾公開表示「總統作為憲法守護者，不會不公布法律，行政院亦不會不副署，否則形同打臉總統立場」；如今卓揆不副署、總統也無法公布，潘昨在臉書發文強調，面對立法院強行通過違憲、害國的法案，「我們不能坐視不管。」

廣告 廣告

翁曉玲昨增列周四司法委員會議程，將就閣揆未依法副署、總統未依法公布施行立法院三讀通過法律的相關影響進行專題報告，邀潘孟安、張惇涵、司法院與法務部列席說明。

民進黨團幹事長鍾佳濱則酸，若在野認為行政院長不適任，大可依《憲法增修條文》第3條規定提出不信任案，屆時若解散國會重新改選立委，藍白還可以搶下2/3席次發動罷免總統，之後交由全民來投票決定。

藍委牛煦庭痛批，拿「免洗的行政院長」來換真刀真槍的國會，民進黨想做無本生意，不滿意結果就再來一次，使用「無限換血之術、無限倒閣之術」，這種情況也顯示民進黨真的沒步了，就像下象棋被逼到牆角，怎麼走都死，才說要重新下一盤。

牛煦庭表示，黨團內部初步討論認為，行政院要不要副署是中央的事，立法院代表民意行使職權，仍要照常工作，在野黨愈是認真推動法案，愈會顯得行政院多荒唐，「這局面我們不虧，反而讓民眾看看民進黨就是在瞎搞。」