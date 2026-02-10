曾說出「我們習近平」！高金素梅親中言論被挖 16年前拿中國1億元救災民惹議

高金素梅16年前曾接受中國捐款救助災民引發議論。資料照片

無黨籍立委高金素梅疑似詐領助理費，檢調今（10日）清晨展開行動，兵分30路搜索高金素梅住處、辦公室等地，並通知18人到案說明，目前高金素梅人在國安站接受訊問，預計稍晚將移送到北檢複訊。消息曝光後，高金素梅過往的爭議事蹟也相繼被挖掘，2009年強颱莫拉克襲台，她率團前往中國接受捐款，回國後到災區發放現金，被質疑變相買票，引起許多原民立委不滿，群起砲轟。

回顧高金素梅政治生涯，她2001年以無黨籍身分當選為山地原住民選區立法委員，至今已連任七屆，任期超過20年 。她曾先後以無黨籍、無黨團結聯盟及親民黨團身分參與立法院運作，無黨團結聯盟2020年解散後，高金素梅回復無黨籍身分，但加入立法院國民黨團運作，且實質參與藍營黨團協商與表決，被視為國民黨的實質成員。

此外，高金素梅過往的親中言論也陸續被起底，2024年她在質詢行政院長卓榮泰時，曾親口說出「你們民進黨沒有任何證據就可以指控國會改革是我們習近平要求韓院長、傅崐萁要來幹的」，其中的「我們習近平」五個字後引發討論。

而最爭議的還是2009年莫拉克風災後，高金素梅率團前往中國，接受對岸9千多萬台幣的捐款，回台成立88水災專案管理委員會到災區發放現金，美戶三萬塊現金，此舉引來質疑，對手要求她公開帳目，否則就是變相買票，事後高金素梅在立法院召開記者會對外說明，轉發兩千萬人民幣的捐款流向，在桌上擺滿了一疊疊的名冊以及調查表，強調發放的過程一切公開透明。



