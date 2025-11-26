曾說剩1公里下山！裝甲兵台中八唐縱走失聯6天 今終尋獲還「比讚」

江男親友發文貼出登山前最後身影，盼能增加搜尋曝光機會。圖／翻攝自Threads

陸軍十軍團586旅江姓裝甲兵，21日上午趁休假時間獨自前往台中和平，挑戰「八唐縱走」，當天晚上男子還向女友聯繫，表示剩下1公里就下山，未料2天過去男子沒有返家，毫無消息，女友驚覺有異向警方報案，友人也一同於社群發文盼能獲得相關訊息；事發至今（26）日進入第6天終於傳來好消息，台中市消防局表示已於上午10點多找到人，意識清楚也能自行站立。

江姓男子於21日上午7點26分，自台中和平唐麻丹山登山口出發，行經蝴蝶谷，中午12點52分座標位置靠近夢幻谷，下午4點33分成功登上八仙山隨即折返，並於當天晚間7時11分傳訊息向女友表示「剩1公里下山」。

不過江男至23日都未返家，也未打聽任何延誤消息，女友及家人驚覺有異立即向警方報案，並在社群貼出2張江男騎車至登山口最後身影，盼能透過網路增加曝光協尋機會。

江男親友驚覺有異，向警方報案並發文協尋。圖／翻攝自Threads

貼文曝光，山友指出八唐縱走相當容易走錯方向，包括蝴蝶谷瀑布上方約5百至8百公尺處、往唐麻單山主峰路線下山右側及松鶴二溪上游都有峭壁，過去皆曾發生民眾失蹤，並於這幾處尋獲。

而台中市警方和消防局昨天凌晨接獲報案後，與谷關消防分隊、民間登山搜救團體、國軍等單位至少30人分成4組，於唐麻丹山三角點展開地毯式搜索，家屬則在谷關消防隊等待消息。

直到事發進入第6天，今（26）日上午10點左右，台中市消防局表示，搜救人員行經和平區南松鶴附近乾溪溝，聽見江男吹哨求救，搜救人員也立即利用空拍機搜尋，發現江男能夠自行站立並持外套揮舞向鏡頭比出大拇指，狀態看似不錯；至於失聯是因走錯稜線，加上江男這6天之間如何存活，仍待進一步調查釐清。



