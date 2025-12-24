曾說從沒搭過富豪淫魔私人飛機 司法部檔案：川普至少搭過8次

美國司法部公開更多艾普斯坦調查檔案，其中包括川普數十年前搭乘艾普斯坦私人專機的紀錄和與其名媛女友麥克斯威爾的合照。路透社



美國司法部週二（12/23）公布最新一批有關富豪淫魔艾普斯坦的調查檔案，讓外界進一步了解艾普斯坦與現今的美國總統川普如何私交甚篤。根據這批檔案，川普至少搭乘過8次艾普斯坦的私人飛機，和他去年大選期間所聲稱的「從沒搭過」說詞完全不符。

在司法部週二公布的近3萬頁艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性仲介未成年少女調查檔案中，一名未公開身分的檢察官在2020年1月7日的電郵上寫著，檢方在艾普斯坦私人飛機於1990年代的飛行日誌上發現，川普的姓名至少出現過8次。其中4次，艾普斯坦的名媛女友麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）也一起共乘。

麥克斯威爾因協助性仲介而於2021年被判處20年徒刑。川普則是在2024年的一篇社群媒體發文聲稱，自己「從沒搭過艾普斯坦的飛機，也沒去過他那座愚蠢的(性愛)小島」。

在週二曝光的電郵中，檢方並未提及川普涉及任何不法行為。但可從信中發現，川普在某次搭乘艾普斯坦私人飛機時，有一名年約20歲女性相伴，「另外兩趟飛行中，兩名女性乘客則被列為麥克斯威爾案件的潛在目擊者」。

在另一封電郵裡，檢方提到從川普前幕僚巴農（Steve Bannon）的手機裡發現川普和麥克斯威爾的合照。

川普數十年前與艾普斯坦名媛女友麥克斯威爾的合照。路透社

這批檔案中包括一些提及川普姓名的電話通報訊息。其中一通電話中，一名報案線索人向檢警表示，他於1995年曾為川普開車，聽到他在後座講電話，提到「傑佛瑞」（Jeffrey，艾普斯坦的名字）這個人，也聽到他談到有女孩遭到虐待。

對於川普多次出現在艾普斯坦的檔案中，白宮週二引述司法部發表的聲明表示，這些資料都是FBI於2020年大選前不久加入調查檔案中，「這些說詞毫無根據且虛假，如果這些說詞有一絲可信度，早就被用來對付川普總統了」。

川普本人也對艾普斯坦檔案佔據所有報導焦點而感到不滿。他週一（12/22）在佛州海湖莊園舉行的一項活動上說：「這些艾普斯坦的事情，只是要轉移焦點，讓共和黨所達成的無以倫比成功失焦。」

事實是，川普去年大選不斷炒作艾普斯坦案可能遭到民主黨政府掩蓋，上台後卻始終不願公布檔案，上月才在國會通過法案的壓力下指示司法部公開。

