曾說母胎單身！《影后》林廷憶爆早有「穩交對象」回應了

第60屆戲劇類金鐘獎星光大道，照片是林廷憶走紅毯。資料照。李政龍攝



演紅《影后》心機「史艾瑪」一角的女演員林廷憶，過去提及自己的感情狀況，曾說母胎單身；日前入圍金鐘受訪時也表示自己單身3年。不過，10日被《時報周刊》CTWANT踢爆有同居人，且與經紀人互動相當親密；對此，經紀人回應：「感謝您的關心，目前專注於工作安排，其他部分不便回應，謝謝理解。」

林廷憶自稱單身，不過，根據《時報周刊》CTWANT報導，該同居人會替林廷憶拿送洗衣物回家，且兩人均屬於居家型，鮮少外出。另，林廷憶也與經紀人互動親密，會親密地摟著腰，還會把臉靠在經紀人身上看似在撒嬌。

廣告 廣告

25歲林廷憶在Netflix原創影集《影后》飾演史艾瑪一角，精湛的演技而備受好評，並獲得第7屆亞洲內容大獎&全球OTT大獎最佳新人女演員，且獲提名第60屆金鐘獎戲劇節目女主角獎。其出道作品是2020年主演短片《雨水直接打進眼睛》飾演佳琪一角。

更多太報報導

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了