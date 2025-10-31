曾說粿粿一臉無害！范姜彥豐昔寵溺喊「怎麼騙我都信」 網嘆：人不可貌相

[FTNN新聞網]記者陳献朋／台北報導

范姜彥豐29日無預警在社群上發布聲明，表示結婚3年的妻子粿粿婚內出軌，對象是王子邱勝翊，消息一出引發外界熱烈討論。有網友就翻出過去二人一起上綜藝節目時的片段，發現范姜彥豐曾表示粿粿「一臉無害」，還一臉寵溺地說「怎麼騙我都信」，不料如今慘被戴綠帽，令人不勝唏噓。

范姜彥豐曾在節目上表示粿粿「怎麼騙我都信」。（圖／翻攝自娛樂百分百官方YouTube）

過去粿粿與范姜彥豐曾一同上綜藝節目《娛樂百分百》玩狼人殺，當時夫妻倆被問「你們看得出彼此騙人的時候嗎？」范姜彥豐坦言，自己其實看不太出來，「她就長得一副無害的樣子，怎麼騙我都信」，放閃發言造成全場驚呼，沒想到現在粿粿卻陷入不倫風波，讓網友看了不禁感嘆：「范姜輸得徹底」、「果然人不可貌相」。

