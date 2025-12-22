曾說討厭政商醜態！柯文哲今涉侵占政治獻金 檢察官嘆：活成自己最討厭的樣子

柯文哲涉嫌透過木可公司侵占政治獻金，檢方論告頻頻以他過去的發言攻擊，感嘆他已活成「自己最討厭的樣子」。李政龍攝



前民眾黨主席柯文哲涉及政治獻金案，今日上午先由檢方論告。檢察官陳思荔指出，《政治獻金法》禁止候選人藉由政治獻金營私牟利，目的是希望保障人民公平參政的權利。她痛批，辯方主張木可公司從事合法商業活動，如果可以成立，未來每個參選人都可大筆掏空政治獻金，質問柯文哲「這就是你期待的新政治？」嘆息柯文哲曾說討厭政商勾結的骯髒醜態，如今卻活成「自己曾經最討厭的樣子」。

台北地院連續8天開庭言詞辯論，今日上午由檢察官陳思荔論告政治獻金案部分，同案被告柯文哲、李文宗、李文娟均出庭。檢方指控，柯文哲指示親信李文宗和其妹妹李文娟成立木可公司，透過授權肖像權、販賣募款小物、KP SHOW演唱會等方式，侵占自己及民眾黨的政治獻金共6234萬6790元；柯文哲另涉嫌挪用眾望基金會款項，用以支付他總統競選總部員工薪水。

柯文哲親信李文宗。資料照。廖瑞祥攝

木可公司負責人、李文宗妹妹李文娟。資料照。李政龍攝

陳思荔指出，《政治獻金法》規定政治獻金有使用限制且須申報，目的在確保政治獻金公開透明、強化監督並避免盈利。她強調，政治獻金與一般私人財產不同，不具私密性也無法排除他人干涉，且期限內須繳回國庫，不能永久保留也不能繼承。陳思荔抨擊，辯方主張政治獻金屬於柯文哲個人所有，但柯文哲自己也在法院審理時說過，「我也不覺得是我的，大家捐的就是大家的。」

陳思荔表示，辯方宣稱木可公司員工負責處理選舉善後，才會由競選總部支付薪水及勞健保費，與員工說法矛盾。像是前國民黨文傳會副主委練鴻慶就證稱，當時他在為其他民眾黨人輔選，自認身分是民眾黨員工。陳思荔痛批，政治獻金只能作為候選人個人政治活動支出，不能用於政黨，更不能用於其他人，柯文哲卻曾在通訊軟體明確指示，要從選舉剩餘款支付練鴻慶的薪水。

台灣新故鄉智庫研究員練鴻慶曾證稱自己替民眾黨人輔選，自認是民眾黨員工。資料照。呂志明攝

陳思荔也點出，柯文哲將個人肖像獨家授權給木可公司後，在沒有任何會議討論的情況下，就由李文宗「左手簽完右手簽」，由木可公司與柯文哲競總簽約，把肖像權授權給競總並收取1500萬元授權費。陳思荔砲轟，競總於11月底至1月初匯款，正是選舉最熱的期間，難怪會說缺錢，直言「這如果在民間，就是妥妥的掏空案。」

陳思荔指出，辯方主張柯文哲、李文宗和李文娟販賣募款小物，是單純商業活動並非募集政治獻金，但三波募款小物活動宣傳都寫「募款」，柯文哲在社群軟體IG貼文也寫是「募款」，痛批「募款時大大方方、坦坦蕩蕩，事後卻遮遮掩掩、推卸責任。」

話說到這裡，陳思荔不禁拿出對話記錄，感嘆民眾黨秘書長周榆修曾把一位支持者的建議傳給李文宗，內容語重心長地說「柯文哲是政治人物，用這種打迷糊仗的方式，難免會讓柯粉覺得受騙」，建議標示清楚，最後卻沒有人聽進去。

民眾黨臉書於2023年9月27日，曾貼出「第三波募款小物」文宣，宣傳活動正式上線。取自民眾黨臉書

陳思荔還說，「KP SHOW演唱會」在準備階段，競總總幹事黃珊珊就表明是「募款演唱會」，柯文哲本人受訪也說「那是募款啦！」可見就是在募集政治獻金。她指出，KP SHOW現場販售柯文哲的募款小物，有木可員工發現只有「咖啡」是木可公司商品，其餘均是競總商品，引起作帳疑慮。當時李文娟說會處理，最後卻沒有開立任何政治獻金收據，全數收益都進入木可帳戶。

陳思荔更拿出對話記錄，痛批李文宗看到KP SHOW募款小物銷售額達到14萬，還直喊「超出預期」，豪爽把政治獻金拿來發獎金。

根據眾望基金會章程規定，6成款項要用於基金會業務，卻花了827萬餘元支付柯文哲競總的員工薪資。陳思荔指出，辯方稱基金會有實際從事公益活動，周榆修更說是找柯文哲當「代言人」，但秘書黃心緗卻說她只負責柯文哲行程，連柯文哲貼身祕書許芷瑜也是領眾望的薪水。她忍不住砲轟，「有看過許瑋甯當代言人，公益團體還提供助理跟前跟後、端茶倒水的嗎？」

民眾黨秘書長周榆修曾到北院作證，稱眾望基金會有實際從事公益活動，並請柯文哲擔任「代言人」。資料照。楊亞璇攝

講到最後，陳思荔坦白詢問柯文哲，說檢方在論告時頻頻引用他的話，「不知道你是覺得回味？還是覺得刺耳？」直言柯文哲曾經表示最討厭政商勾結的骯髒醜態，如今卻活成「自己曾經最討厭的樣子」。她直言，如果認為木可公司做法合法，可以想見未來每個參政的人都會在競選總部旁設立一個「木可公司」，大筆掏空政治獻金，質問柯文哲「這就是你希望的新政治嗎？」

