曾說高虹安二審會判無罪 精神醫拋1前提斷言三審結果

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，高等法院今（16）日宣判，撤銷貪污罪，依使公務員登載不實罪，改判高6月有期徒刑，得易科罰金。對此，曾預言高二審會被判無罪的精神科醫師沈政男認為，國民黨立委陳玉珍提出的助理費除罪化修法若通過，確定立法院助理費不是公務員等級的公費，「高虹安的貪污案三審就沒事了」。

高虹安被控民國109年立委任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審認定高觸犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪污罪，判高有期徒刑7年4月，上訴後，二審台灣高等法院判決《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。

沈政男今在臉書表示，高虹安涉嫌貪污案二審被判無罪以後，另外的登載不實罪，因為可易科罰金，即使三審定讞，也不影響她的市長職務了；沈認為，高2026連任新竹市長是探囊取物，而誣告罪二審已判六個月，但因其上訴，而現在因貪污罪二審無罪，誣告罪的三審判決當然也會受到影響，不至於讓她沒辦法執行市長任務。

至於貪污案三審結果會如何？沈政男指出，陳玉珍提出的助理費除罪化修法，若修法通過，確定立法院助理費不是公務員等級的公費，高虹安的貪污案三審就沒事了；沈進一步表示，助理費貪污有兩種，一種是沒有請助理但報公帳，這在修法後仍可論處貪污罪，但如果只是「大水庫理論」，也就是先墊後還之類的做法，根本就不是貪污，而是讓立委與其他民代方便做事。

針對高院判決結果，高虹安表示，尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷，至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應；高強調，將依法並盡速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。

★未經判決確定，應推定為無罪。

