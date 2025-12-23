曾說：遇鄭捷會挺身制止！余家昶11年後「兌現承諾」肉身擋張文不幸殞命

社會中心／陳弘逸報導

57歲余家昶捨命阻止張文犧牲，令親友不捨。（圖／翻攝畫面）

桃園市27歲男子張文，日前在北捷犯下駭人隨機殺人案，再畏罪輕生，共造成4死11傷慘劇；當時第一時間，以肉身擋刀，出面制止遭刺死的57歲余家昶，捨命救人事蹟，獲崇敬。余家昶友人透露，11年前，余談及鄭捷事件，就曾說「一定會挺身而出」，未料，11年後，碰上張文實現諾言，卻也犧牲生命，令親友不捨。

回顧余家昶背景，他退伍後，從事金融業多年，是名資深理財專家，在台北101附近的金融機構上班，卻在12月19日傍晚在北捷M7出口，遇張文發動隨機攻擊，以肉身擋刀，因捨命制止殞命，但也破壞張嫌原本丟擲汽油彈的計畫，制止更大傷亡發生。

余男相識30年林姓好友受訪時透露，兩人曾談到鄭捷事件，余曾堅定表示，「如果遇到一定會挺身阻止」。（圖／翻攝畫面）

案發後，余男相識30年林姓好友前往命案現場哀悼，受訪時透露，兩人過去是軍中同袍，他個性活潑搞笑，富有正義感，曾談到鄭捷事件，余曾堅定表示，「一定會挺身阻止」。

未料，這段話竟然在11年後實現，然而余家昶也因此失去性命；好友感嘆，還是感謝他的義舉，「你的勇敢我們都記在心裡面」。余家昶逝世，令親友不捨，高齡80歲的老母親痛失愛子，受訪時落淚，以兒子為榮，也盼他能進到忠烈祠。

