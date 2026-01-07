曾說2025年完裝？馬文君轟國防部：F-16「自動防撞地系統還沒到貨」

F-16墜落外海，國防部召開記者會說明。國民黨立委馬文君痛批，國防部揭露了空軍飛官辛柏毅上尉出事背後的多項裝備問題，辛柏毅上尉當時駕駛的F-16V戰機，任務電腦故障，未具備自動防撞地系統，甚至連基本的防寒飛行衣都未配發，允諾要在2023年完成自動防撞地系統也沒做到，國防部甚至坦承連到貨都沒有，令官兵情何以堪。

馬文君表示，MMC任務電腦發生故障，導致辛柏毅上尉在飛行過程中無法參考完整飛行姿態資訊，對飛安構成重大風險。更令人震驚的是，自動防撞地系統原屬鳳展專案的一部分，國防部早在2023年即對外宣稱將於2025年前完成安裝，如今已是2026年，不僅未完成，相關設備甚至尚未到貨。

廣告 廣告

馬文君指出，國防部是在付出如此慘痛的代價後，才於記者會中坦承現況，並以「希望」能在「今年底」取得系統作為回應；就連防寒飛行衣，也僅能以「希望明年交貨」交代。她直言，編預算時動作迅速，付款後卻對交貨進度毫不著急，反而持續要求編列更多預算，對外界質疑則動輒貼上標籤，令人無法接受。

馬文君呼籲，全國百姓此刻應為辛柏毅上尉集氣祈福，也應冷靜檢視民進黨政府這些年一再追加的特別預算與國防預算，究竟錢花到了哪裡，裝備又是否真正到位，這不僅是政治責任，更是攸關國軍性命的根本問題。

【看原文連結】