曾謊報高捷有炸彈！要求身障老闆點數量 21歲男摸走整本刮刮樂

記者楊忠翰／台北報導

北市李男要求身障老闆清點數量，卻將整本刮刮樂帶離現場。（圖／翻攝畫面）

台北市1名21歲李姓男子，4日下午行經民權西路某超商時，瞥見1名身障男子正在販售刮刮樂彩券，他謊稱想要大量購買，要求對方先清點數量，自己也拿起整本刮刮樂假裝清點，再趁隙逃離現場，身障男子無奈報案；警方獲報後展開追查，循線前往彰化網咖逮捕李男，全案訊後將他依詐欺罪嫌移送法辦；不僅如此，先前李男搭乘高雄捷運時，曾謊稱站內有炸彈客，事後被依恐嚇罪嫌移送法辦。

中山分局表示，4日下午4時許，勤務中心接獲報案，指出民權西路某超商發生詐欺案件；警方到場了解後發現，魏男（55歲）在超商門口擺攤販售刮刮樂彩券，有客人突然向他表示，因為自己想買的數量較多，遂邀請他進入超商清點數量，他拿起其中1本刮刮樂開始清點，對方也拿著1本刮刮樂跟著清點，卻趁他不注意時衝出店外，他根本來不及追趕，只能請店員協助報案。

警員清查後發現，魏男被拿走100元的刮刮樂，數量為99張，財物損失9900元；專案小組調閱監視器畫面追查，嫌犯搭乘高鐵到彰化站下車，並藏身在1間網咖內，專案小組連夜開車南下，5日清晨7時許順利拘提李男到案。

李男應訊時表示，上月30日，他因涉犯性騷擾案件，獨自北上至士林地院開庭，開完庭後便在台北市閒晃，晚上就睡在轉運站，自己原本想要拿刮刮樂變現，但他詢問許多店家均遭拒絕，一氣之下將刮刮樂丟在捷運台北車站月台垃圾桶內；專案小組試圖重回現場尋找贓物，但垃圾桶已被清潔人員清理過，警方訊後將李男依詐欺罪嫌移送法辦。

不僅如此，警方進一步調查後發現，李男曾運用類似手法在南部犯案，日前他搭乘高雄捷運時，還故意按下緊急電話鈴，並謊稱捷運內有炸彈客，隨即快步逃離現場；警方獲報後展開追查，3小時後在台南將他逮捕，全案訊後將李男依恐嚇危害安全罪嫌移送法辦。

