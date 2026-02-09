曾警報狂響停機17天 全球最大「柏崎刈羽」核電廠今再重啟

由東京電力公司營運，位於日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠。路透社資料照片



世界規模最大的日本「柏崎刈羽」核電廠日前因警報故障而停機，在待機17天後，東京電力公司今日（2/9）正式重啟6號機組。然而，受此影響，該核電廠也將順延至3月18日才能恢復商轉。

日本放送協會（NHK）報導，東京電力公司上月21日重啟位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠6號機組，但在拔除抑制核分裂反應的控制棒過程中，因警報器異常鳴響，導致該反應爐在重啟約29小時後便停止運作。

而經後續調查發現，問題出在調節控制棒移動的馬達裝置警報設定出現異常，目前已採取相應措施。東京電力宣告，故障已經排除，並於今日下午2時重啟停機17天的6號機組。

NHK指出，如果一切運作順利，6號機組預計將在啟動約2小時後達到持續核分裂反應的「臨界」狀態。東電也打算逐步提升反應爐功率，並從16日開始全面發電和輸電，隨後將停機約一週進行檢查。商轉日期將較原訂計畫延後20天至下月18日。

柏崎刈羽核電廠廠長稻垣武之曾在6日舉行的記者會上表示：「今後若發現任何異常狀況，我們將徹底確認並謹慎處理各項問題。」

2011年3月11日，日本東北地區遭遇地震與海嘯，導致福島第一核電廠發生核事故後，柏崎刈羽核電廠6號機於2012年3月展開定期檢查，隨後全廠7座機組全面停止運轉。東電原定上月重啟該核電廠，但發生檢查控制棒時警報未正常運作的情形，遂將20日重啟的時程延至21日。

然而，隨著核電廠機組重啟，當地居民也擔憂核電廠事故的風險升高。雖然福島核災距今已過了15年，福島縣至今仍有部分區域無法讓居民返鄉。

