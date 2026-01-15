曾譽全台CP值最高！「小鳥吃吐司」闆失聯前夜竟摸黑捲走營收

生活中心／綜合報導

「小鳥吃吐司」老闆疑潛逃，員工控惡意倒閉、欠薪！（資料照）

主打韓系文青風的知名連鎖麵包店「小鳥吃吐司」驚傳倒閉，負責人林致兵疑因積欠千萬高利貸跑路。內部員工指控，公司自2025年初起便惡意拖欠薪資，累積欠薪達百萬元，林男更在失聯前一晚潛回店內捲走現金營收。目前已有18名員工向新北市勞工局申請調解，眾多加盟主損失慘重，全案正由勞工局介入調查。

台灣烘焙市場年產值高達千億，競爭激烈。2022年於新莊福壽街起家的「小鳥吃吐司」，曾以韓系質感裝潢與平實價格，被網友封為「新北CP值最高麵包店」，全盛時期全台擁有約14家分店及多輛巡迴行動麵包車。然而，這家曾風光一時的網紅名店，近期卻驚爆財務黑洞，負責人林致兵傳出借貸高利貸千萬後人間蒸發。

「小鳥吃吐司」一名在該公司任職的麵包師傅控訴，公司的財務危機早有跡象。（資料照）

根據《知新聞》報導，一名在該公司任職的麵包師傅控訴，公司的財務危機早有跡象。自2025年初開始，員工薪資發放便極不正常，拖延天數從數天到20天不等，甚至分期付款，直到今年1月則是完全發不出薪水，受害員工超過20人。

更令員工心寒的是林致兵「跑路」前的舉動，師傅透露，林男在9日晚間偷偷返回公司，將員工依規定放在桌上的當日營收全數搜刮帶走，隔天（10日）便徹底失聯，電話也轉入語音信箱。

面對負責人捲款潛逃，正值農曆年前夕的員工們處境艱難。師傅無奈表示，原本指望領薪水好過年，如今只能被迫面對失業與欠薪的現實。除了基層員工受害，據傳也有多名加盟主投入數百萬元資金血本無歸，面對突如其來的倒閉消息感到求助無門。

針對此案，新北市勞工局證實，目前已受理18名遭欠薪員工的勞資爭議調解申請。勞工局強調，將盡速召開調解會議釐清事實，若查證公司確實有積欠薪資等違法情事，將依《勞基法》處以新台幣2萬元至100萬元罰鍰，並協助勞工爭取應有權益。

