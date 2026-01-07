曾讓輝達市值蒸發6000億！中國AI超新星DeepSeek大退燒 專家揭2殘酷真相

中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）去年初推出大型語言模型，標榜低成本也能訓練出強大AI模型，更號稱能媲美OpenAI的頂尖AI模型，震撼全球，更引發一票歐美AI類股恐慌，輝達還因此跳水17%，市值蒸發接近6000億美元，博通和艾司摩爾單日分別重挫17%和7%。不過，DeepSeek在AI市場如同曇花一現，一年過去，即使DeepSeek持續更新模型，始終未能在市場上掀起波瀾，專家以點出2大原因，直言美國的策略奏效了。

根據CNBC報導，DeepSeek去年1月發布後曾震撼AI界。當時市場擔心這家相對不為人知的中國AI實驗室推出的新模型，可能挑戰美國在AI領域的主導地位，一些領先的西方科技公司股價暴跌，市場陷入恐慌。輝達股價暴跌17%，市值蒸發近6000億美元。美國晶片製造商博通 也下跌17%，艾司摩爾 單日下跌7%。不過就在11個月過後，這些公司股價不僅收復失土，還持續攀高。輝達後來在去年10月成為首家市值達到5兆美元的公司，博通全年股價上漲49%，ASML股價上漲36%。

顧問公司顧能資深主任分析師坎達巴圖分析，DeepSeek在1月造成了廣泛而顯著的價格重估，因為它改變了全球市場對於前沿模型成本曲線和中國競爭力的認知，直接衝擊半導體和科技巨頭的成長敘事。不過此後DeepSeek已公布7次模型更新，卻未造成同樣的效應，印為DeepSeek自2025年1月以來發布的產品，都是2024年年底推出的V3模型和R1模型的更新，而不是全新的模型。

美國晶片制裁奏效 DeepSeek算力大受限 ​

​坎達巴圖表示，雖然DeepSeek最新發布的模型在效率和功能方面實現了「可信的階躍式變化」，但市場將其視為「延續和鞏固」，而非新的「衝擊波」。其中DeepSeek尚未公布最新模型的部分原因可能是運算能力受限，運算能力一直是個很大的瓶頸，演算法研究和架構創新能力畢竟有限。

英國《金融時報》曾報導，DeepSeek之所以推遲原定5月發布的R2模型，原因在於使用自製華為晶片訓練時遇到挑戰。鑒於美國對輝達最強大的晶片實施出口管制，中國當局鼓勵DeepSeek使用這些晶片，以減少對美國的依賴。

《晶片戰爭》作者米勒指出，過去幾年中國可獲得的算力受限，很大程度上是因為美國對晶片銷售的限制。「如果你想建造先進模型，就必須獲得先進算力。」DeepSeek本月早些時候發布的研究報告中，也承認與Gemini3這類前沿封閉源模型相比，存在「某些限制」，其中包括算力資源。

