曾讓BTS隊長RM主動朝聖！泰國饒舌新星MILLI宣布8月登台 VIP票券秒殺

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【緯來新聞網】泰國饒舌新星 MILLI 曾以 19 歲之姿創下歷史，成為首位登上美國科切拉音樂節（Coachella）主舞台的泰國嘻哈歌手，當時她在台上大啖「芒果糯米飯」成功引爆全球話題。這次她宣布將開啟生涯首次亞洲巡迴《MILLI JAA EHH! ASIA TOUR 2026》，台北站確定於 8 月 9 日登陸公館「The Wall Live House」。消息一出引爆搶票狂潮，最貴的 VIP 站票已全數秒殺完售，足見其驚人魅力。對於即將首度訪台，MILLI 興奮放話，除了要帶來最炸的舞台外，更對台灣的珍珠奶茶、小籠包、鳳梨酥相當感興趣，大喊一定要抽空去逛夜市、吃遍道地小吃！

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泰國嘻哈女星 MILLI 宣布 8 月 9 日將於台北 The Wall 舉辦首次台灣專場，人氣火爆導致 VIP 票券開賣即宣告秒殺。（圖／The Wall Live House提供）

MILLI 的超強實力連天團 BTS 的隊長 RM 都親口認證。她參與韓國嘻哈選秀節目《Show Me The Money》第 12 季時，不僅成為首位闖入決賽的海外歌手，更奪下第四名的傲人成績。她在節目中演繹的歌曲〈SSAK〉憑藉流暢節奏與標誌性的快嘴饒舌大受歡迎。MILLI 透露，當時連 RM 在 HYBE 總部遇到她時，都特地主動跑來打招呼，並讚賞：「我有聽妳的音樂，妳做得很好！」這段大咖朝聖的幕後故事，瞬間讓她全球知名度大開，吸引無數粉絲瘋狂關注。

曾以「芒果糯米飯」驚豔科切拉音樂節的 MILLI，首度來台開唱難掩吃貨本色，指名要挑戰台灣夜市美食、小籠包與珍奶。（圖／The Wall Live House提供）

舞台魅力極具穿透力的 MILLI，在選秀節目中充滿即興活力的「肉搏型舞台」，曾被網友盛讚「根本把選秀當葛萊美獎在表演」。屆時台北專場她將把重金屬視覺、泰式 Y2K 邪典復古以及最硬核的 Bass 震動帶進公館地底，打造 2026 年夏天台北最時髦、最酷的次文化極致女力派對。



這場被視為暑期最頂女力風暴的演唱會，目前限量 GA1 票券僅剩少數，GA2 則將於 6 月 15 日全面啟售。主辦單位也呼籲樂迷抓緊機會搶票，切勿錯過這場獨家演出。

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