曾讚與台有邦交「比現在好百倍」 阿斯夫拉當選宏都拉斯總統

台灣前友邦宏都拉斯總統大選官方結果出爐，由國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選，他曾於選前直言，宏都拉斯與台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，並承諾當選後將與台灣復交。針對此結果，執政黨籍國會議長不接受；美國國務卿盧比歐則表示歡迎。

宏都拉斯全國選舉委員會今（25日）發布總統選舉結果，由美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選。官方數據指出，在完成99.93%計票後，阿斯夫拉（Nasry Asfura）共獲148萬1517票，得票率40.26%；排在第2的是中間偏右自由黨納斯拉亞（Salvador Nasralla），得票145萬5169票，得票率39.54%。

阿斯夫拉（Nasry Asfura）政治生涯長達30多年，他今年7月接受彭博專訪時曾承諾，如果他勝選，將恢復與台灣的邦交，並和美國建立更緊密關係。同時，他也曾指宏都拉斯和台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，當時宏都拉斯獲得更多援助，貿易活動也更興盛。

川普於選前透過社群媒體發文力挺阿斯夫拉（Nasry Asfura），並強調他是「美國在宏都拉斯唯一真正捍衛自由的朋友」，呼籲民眾投票支持。另外，川普還曾威脅，若阿斯夫拉（Nasry Asfura）落敗，將切斷美國對宏都拉斯的財政援助，並在宏都拉斯選前赦免因毒品販運等罪名遭判刑的前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）。

阿斯夫拉（Nasry Asfura）在選舉委員會公布大選結果後，隨即在社群媒體公開喊話，揚言自己準備好執政，絕不會讓國家及人民失望，美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）也予以祝賀。不過，宏都拉斯國民議會議長雷東多（Luis Redondo）則拒絕接受該結果，甚至指控選舉委員會的公告為「選舉政變」。





