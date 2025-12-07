曾豪語「沒有捧不起的演員」！向華強自嘲：沒想到最捧不起是自己的兒子

記者林宜君／台北報導

向華強多年來打造過無數票房作品，自信滿滿的他曾豪語「沒有我捧不起來的演員」。不過向華強近日在網路影片中坦承，自己唯一失手的人，就是兒子向佐，還為此付出高昂代價。向華強無奈表示︰「這是我電影生涯最大的敗筆，也是上天給我的提醒。」。回顧事件端倪，向佐在英國求學返台後表達想拍電影的意願，向華強建議向佐先練功夫，至少證明不是「靠爸被硬捧」。

向佐被外界貼上「扶不起的阿斗」標籤多年。（圖／翻攝自向佐微博）

於是，在2016年推出奇幻大片《封神傳奇》，找來李連杰、范冰冰、黃曉明、古天樂與梁家輝等大咖助陣，沒想到口碑慘烈。電影投入約5億元人民幣，但票房僅2.85億元人民幣，最終虧損超過2億元人民幣，嚴重超出預期。向華強如今坦言，自己多年沒開拍電影，自以為經驗老道、人脈齊全，再加上為了成就兒子，一時之間「驕傲輕敵」。更糟的是，向華強以往較少碰奇幻特效類型，加上導演許安壓力過大一度返英看診，劇組甚至一度由攝影師頂替拍攝，導致片段不連貫、製作期延宕許久，使影片品質與票房都不如預期。

大兒子向佐（右）與老婆郭碧婷（左）。（圖／翻攝自向太微博）

雖然虧損讓人心痛，但向華強更介意的是「丟臉」。向佐因此被外界貼上「扶不起的阿斗」標籤多年，負評難以甩掉。然而，向華強透露，有次向佐面對媒體尖銳提問時的回應，讓他深受感動。記者問︰「你爸很有名，媽很有名，老婆郭碧婷也很有名，那你是不是最沒名的？」向佐坦然答︰「是，我是最沒名的，可是我會努力，我真的很努力。」，這番話讓向華強感嘆兒子終於走過了那段艱難期。如今41歲的向佐，演技與武打能力都逐漸成熟。向華強也舉例，甄子丹、吳京等人都是四十歲後才迎來巔峰，因此他對向佐未來仍抱持信心，更笑稱兒子忙到沒時間跟他聊天：「這次的教訓，讓我們父子都學到很多。」

