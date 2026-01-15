曾豪駒定調經典賽心法：球員要有期待對抗強敵心態
2026世界棒球經典賽台灣代表隊15日正式開訓，總教練曾豪駒強調，面對強度更高、強敵環伺的經典賽，球員必須帶著「期待與對手對抗」的心態出發，而不是先被對手名氣壓倒，「不是先去想對手有多強，而是自己準備好了沒有」，這也將是教練團在集訓階段強調的核心關鍵。
WBC台灣代表隊15日在左營國訓中心展開第一階段集訓，首日共有32名球員報到，部分旅外球員將視球團協調與個人狀況陸續加入。總教練曾豪駒受訪時特別感謝國訓中心提供完善的訓練環境，直言與20多年前相比，硬體與照護條件已有大幅提升，讓球員能更專注投入訓練。
談到首批報到的球員狀態，曾豪駒觀察，球隊一開始就展現良好氛圍，對後續集訓相當關鍵。他表示，球員在拍照與互動時相當活潑，也很快投入團隊，一開始大家彼此認同，知道自己為什麼而來，目標就會很清楚。
針對集訓規劃，曾豪駒指出，第一階段著重於個人能力恢復與技術強化，讓選手回到可比賽狀態；第二階段移師大巨蛋後，才會進入實戰導向的團隊整合。
在旅外球員安排上，曾豪駒坦言溝通確實複雜，必須同時考量球員意願、球團限制與健康狀況，他強調「來參加的，就是願意承擔榮耀的選手。」
他也證實，投手陳冠宇將在完成個人調整後加入集訓，至於陳傑憲，曾豪駒高度肯定其態度與領導力，並直言在決定隊長人選時「從來沒有第二人選」，希望借重他延續過往國際賽建立的良好團隊氛圍。
談到經典賽的最大挑戰，曾豪駒不諱言投手調度最為困難，需在各項限制下反覆推演，確保每一場比賽都能妥善配置戰力。
不過，更重要是選手必須要做好期待與強敵對抗的心理準備。曾豪駒：『(原音)你在出發點的時候，你如果覺得對手別的強，那你可能就會在心態上面就輸，所以我們在整個過程中準備的過程中，我們希望說你不斷地跟自己講，你自己不用去想別人，別人是怎麼樣比你強，而是你自己有沒有把你自己的優勢掌握，或者是你在準備的時候，你有沒有去想像我可以跟他對抗，對，這一點其實會比你在擔心說對手比我強的時候，還更有效。也希望說，大家在整個準備的過程中，就是把自己的心態然後去跟對手抗衡的那種，期待，可以抓在一起。』
至於龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（Stuart Fairchild）兩位台美混血好手，預計照大聯盟規定在2月28日加入代表隊。曾豪駒表示，龍恩去年在3A展現穩定打擊能力，是教練團看重的關鍵優勢，費爾柴德在腳程上是非常有破壞力的好手，希望透過兩人加入，提升國家隊整體戰力。（編輯：許嘉芫）
其他人也在看
WBC／張弘稜球速大提升！火球狂飆158公里 透露休賽季向郭泓志請益
旅美好手張弘稜在15日現身國家隊集訓，張弘稜是此次首日7位報到的旅外選手之一，總教練曾豪駒透露自己看見張弘稜的成長加上去年的表現，而他本人則透露和林振瑋一起隨著郭泓志訓練的成效驚人。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
宋家豪恐辭退WBC 蔡其昌：持續確認後公布
（中央社記者謝靜雯高雄15日電）世界棒球經典賽台灣代表隊今天展開集訓，旅日東北樂天金鷲隊投手宋家豪參賽機會不高，但中職會長蔡其昌表示，目前還在溝通中，要詳細確定後才會正式公布。中央社 ・ 2 小時前 ・ 4
WBC／冠軍捕手集訓首日就現身 林家正坦言不排除回中職可能性
世界12強冠軍捕手林家正在今年的WBC世界棒球經典賽再次入選，15日的報到日他也現身集訓，目前是自由球員的他下一步動向為何沒有多透露，不過他也表示自己不會排除回到台灣打職棒的可能性。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 10
12強》世界棒壘球總會宣布2027年12強隊伍！ 台灣要拚世界冠軍2連霸
世界棒壘球總會（WBSC）今天公布2027年世界12強的參賽隊伍，其中積分計算是到2025年12月31日為止的前12位世界棒球排名國家，日本、台灣、美國、韓國等都在內，總計12國外，剩下4席將在中國舉行資格賽，台灣要爭取12強賽2連霸。TSNA ・ 8 小時前 ・ 37
MLB》鄭宗哲坦然面對被連續DFA 「可以理解，不會難過或遺憾」
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊今15日開訓，接連被匹茲堡海盜和坦帕灣光芒DFA（指定讓渡，Designated For Assignment）的鄭宗哲也有出席集訓，對於沒有被留在陣中，他坦然地表示，「可以理解，不會難過或遺憾。」Yahoo奇摩運動 ・ 6 小時前 ・ 13
經典賽》陳冠宇有意願加入中華隊 曾豪駒總教練：「我不厭其煩一直問他，可能他受不了」
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊15日開訓，總教練曾豪駒也證實國家隊經驗豐富的陳冠宇有意願參加這次經典賽，「我不厭其煩一直問他，可能他受不了。」Yahoo奇摩運動 ・ 5 小時前 ・ 12
台灣隊開訓會看到誰？林家正、鄭宗哲確定加入集訓！報到成員秀裝備
體育中心／季芸報導世界棒球經典賽即將於3月開打，台灣隊今（15）日在高雄國家訓練中心展開第一階段集訓，參與集訓選手已經於前一天報到，包括林家正、鄭宗哲等旅美好手確定加入陣容，另外，效力海盜高階1A投手張弘稜也現身。FTV Sports ・ 9 小時前 ・ 11
經典賽》中華隊第一階段開訓 32人集訓名單出爐、陳傑憲續任隊長
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊1月15日開始第一階段集訓，首日選手31人報到，由「台灣隊長」陳傑憲領軍共24位中職好手，以及鄭宗哲等旅外體系7人，陳傑憲也確定續任隊長。Yahoo奇摩運動 ・ 6 小時前 ・ 8
經典賽》張弘稜將投入中華隊1月15日開訓 為集訓名單亮點之一
2026年第六屆世界棒球經典賽，中華隊將於明天（15日）在左營國訓中心正式展開集訓。據了解，所有入選集訓名單的中職球員可望全員到齊，而旅美選手方面，僅有鄭宗哲、林家正，以及尚未被媒體曝光的張弘稜確定參與此次國家隊集訓。Yahoo奇摩運動 ・ 23 小時前 ・ 4
日職》則本昂大確定留在日本！ 反成為各隊追逐焦點
日職樂天金鷲投手則本昂大，今年球季結束後選擇行使海外自由球員權利，挑戰MLB美國職棒，不過已經35歲的則本，卻沒有找到新東家，新球季希望留在國內，並投入自由市場，但他反而成為各隊考慮補強的球員。TSNA ・ 1 天前 ・ 發表留言
MLB》5年1.3億美元 左投Ranger Suárez轉戰紅襪
ESPN今天指出，消息人士透露，波士頓紅襪已與左投 Ranger Suárez 達成一份5 年、總值1.3 億美元的合約。Suárez 將加入一套先發輪值，預計成員包括左投 Garrett Crochet，以及右投 Sonny Gray、Brayan Bello 和 Johan Oviedo。TSNA ・ 10 小時前 ・ 發表留言
《冠軍之路》票房破4500萬！躍升史上第3名 蔡英文感動：被記住的台灣
世界12強紀錄片《冠軍之路》上映2週票房突破4500萬，一舉躍升臺灣紀錄片史票房第3名，在今年3月經典賽開打前夕，前總統蔡英文觀看電影後感動分享「這不只是一場比賽，更是一個時刻—提醒我們，臺灣曾經走到這裡，也一定還會再迎來這樣光榮的時刻。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
CPB／林益全轉戰上海正大龍單場雙安2打點 累積打擊率突破6成
轉戰中國CPB的林益全在14日繼續代表上海正大龍出賽，在這場比賽他個人單場雙安表現，賽後累積6成11打擊率，此役也貢獻2分打點，不過終場球隊仍是以5：6吞敗。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 14
WBC/警戒中華隊！陳傑憲、林昱珉被點名是韓國殺手
世界棒球經典賽即將於3月開打，中華隊與韓國隊之間的交手，被預想為攸關晉級的重要戰役，韓國媒體近日就撰文點名，包含陳傑憲、林昱珉兩位「韓國殺手」，是必須留意的球員。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
談張弘稜、鄭宗哲狀況 「龍貓」曾豪駒曝旅外選手籌組上難處
體育中心／季芸、林志諺高雄連線報導2026世界棒球經典賽（WBC）即將於3月點燃戰火，台灣隊今天（1/15）在國訓中心舉行開訓典禮，總教練「龍貓」曾豪駒在接受媒體聯訪時，談到旅外好手張弘稜、鄭宗哲備戰狀況，並點出旅外球員在組隊上的難處。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 1
新教頭後藤光尊初亮相 點出悍將兩大改進方向
（中央社記者蘇志畬台北14日電）中華職棒富邦悍將隊新球季將由日籍教頭後藤光尊領軍，14日他在球員林岱安加盟記者會上首次亮相，並點出悍將投手戰力、得點圈打擊率兩大改進方向。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
中職／韓媒猜測到兄弟客座成邁向教職第一步 李大浩團隊：不要過度解讀
南韓傳奇打者李大浩將在春訓來台擔任中信兄弟客座打擊教練，根據韓國媒體《體育朝鮮》報導，李大浩退休後持續進修中，韓媒也認為是成為教練的第一步，但李大浩團隊則是強調李大浩還有許多企劃進行中，希望外界不要過度解讀。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發表留言
中職／今年真的不一樣！ 富邦悍將證實找新洋砲「進行中」
前韓華鷹洋砲利伯托（Luis Liberato）傳出將來台灣發展的消息，據了解他將加入富邦悍將增添團隊火力，而對此悍將球團也證實持續有關注外籍戰力，不僅投手也包含野手部分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
中職／猛獅新賽季投打守都面臨課題 林岳平透露2026年規劃
統一獅在新賽季團隊有許多變革，投手方面迎來了江少慶，補強輪值戰力，打擊方面則是少了陣中主砲林安可，過去幾年幫助團隊守備的教練玉木朋孝也離開球隊，對於這3方面總教練林岳平都談到今年的規劃。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
經典賽》台灣隊今天開訓 旅美小將張弘稜驚喜入列
WBC經典賽台灣隊中職球員和部分旅外球員昨天完成報到，今天將在高雄國家訓練中心展開第一階段集訓，24歲的旅美右投張弘稜也會現身，他在近期收到國家隊徵詢。張弘稜畢業於三民高中，2022年1月以50萬美元簽約金加盟美職海盜，去年他在海盜高階1A出賽25場其中24場先發，戰績5勝7敗、防禦率4.82、每局自由時報 ・ 11 小時前 ・ 1