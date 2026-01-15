曾豪駒定調經典賽心法：球員要有期待對抗強敵心態

2026世界棒球經典賽台灣代表隊15日正式開訓，總教練曾豪駒強調，面對強度更高、強敵環伺的經典賽，球員必須帶著「期待與對手對抗」的心態出發，而不是先被對手名氣壓倒，「不是先去想對手有多強，而是自己準備好了沒有」，這也將是教練團在集訓階段強調的核心關鍵。

WBC台灣代表隊15日在左營國訓中心展開第一階段集訓，首日共有32名球員報到，部分旅外球員將視球團協調與個人狀況陸續加入。總教練曾豪駒受訪時特別感謝國訓中心提供完善的訓練環境，直言與20多年前相比，硬體與照護條件已有大幅提升，讓球員能更專注投入訓練。

談到首批報到的球員狀態，曾豪駒觀察，球隊一開始就展現良好氛圍，對後續集訓相當關鍵。他表示，球員在拍照與互動時相當活潑，也很快投入團隊，一開始大家彼此認同，知道自己為什麼而來，目標就會很清楚。

針對集訓規劃，曾豪駒指出，第一階段著重於個人能力恢復與技術強化，讓選手回到可比賽狀態；第二階段移師大巨蛋後，才會進入實戰導向的團隊整合。

在旅外球員安排上，曾豪駒坦言溝通確實複雜，必須同時考量球員意願、球團限制與健康狀況，他強調「來參加的，就是願意承擔榮耀的選手。」

他也證實，投手陳冠宇將在完成個人調整後加入集訓，至於陳傑憲，曾豪駒高度肯定其態度與領導力，並直言在決定隊長人選時「從來沒有第二人選」，希望借重他延續過往國際賽建立的良好團隊氛圍。

談到經典賽的最大挑戰，曾豪駒不諱言投手調度最為困難，需在各項限制下反覆推演，確保每一場比賽都能妥善配置戰力。

不過，更重要是選手必須要做好期待與強敵對抗的心理準備。曾豪駒：『(原音)你在出發點的時候，你如果覺得對手別的強，那你可能就會在心態上面就輸，所以我們在整個過程中準備的過程中，我們希望說你不斷地跟自己講，你自己不用去想別人，別人是怎麼樣比你強，而是你自己有沒有把你自己的優勢掌握，或者是你在準備的時候，你有沒有去想像我可以跟他對抗，對，這一點其實會比你在擔心說對手比我強的時候，還更有效。也希望說，大家在整個準備的過程中，就是把自己的心態然後去跟對手抗衡的那種，期待，可以抓在一起。』

至於龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（Stuart Fairchild）兩位台美混血好手，預計照大聯盟規定在2月28日加入代表隊。曾豪駒表示，龍恩去年在3A展現穩定打擊能力，是教練團看重的關鍵優勢，費爾柴德在腳程上是非常有破壞力的好手，希望透過兩人加入，提升國家隊整體戰力。（編輯：許嘉芫）