曾豪駒接任樂天桃猿總教練

（中央社）

記者陳建興∕台北報導

中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊15日表示，原一軍首席教練、前總教練曾豪駒接任總教練，另新聘二軍投手教練王溢正。曾豪駒感謝球團信任表示，再接下帶領球隊任務是不容易的抉擇。

桃猿指出，曾豪駒2024年世界12強棒球賽率中華隊奪冠，並肩負2026年世界棒球經典賽台灣隊總教練重任，卓越帶兵能力與領導風範深獲各界肯定。曾豪駒從球員時期至今始終效力桃猿，深入了解球隊運作、球員特性及潛力，並與選手建立深厚革命情感，將對強化團隊凝聚力與未來發展產生積極影響。

桃猿代理執行長森井誠之說，審慎評估台灣和日本優秀人才後，確信曾豪駒是最適任人選。曾豪駒曾於2020年起擔任一軍總教練帶領桃猿4個球季，很了解球隊。

森井誠之並表示，曾豪駒20225年擔任一軍首席教練，以紮實執教與策略洞察力，展現卓越領導力，幫球隊拿下總冠軍，「我們相信他將率新教練團隊，帶領樂天桃猿在2026年完成連霸。」

曾豪駒感謝球團信任與肯定說，深信隊上有許多優秀且有潛力選手會一起並肩作戰，延續團隊凝聚力量，在新球季全力以赴再次挑戰爭取最佳成績，回報桃猿10號隊友。