曾豪駒接受美媒專訪 點名台灣「兩大強投」值得在經典賽被世界看見

【記者廖柏璋／綜合報導】明年經典賽中華隊總教練，日前到美國參加大聯盟冬季會議，他接受美媒《FanGraphs》專訪，點名台灣林維恩和徐若熙和兩大強投，希望他們在經典賽能被世界看見。

《FanGraphs》資深作家勞里拉（David Laurila）特別專訪中華隊教頭曾豪駒，問他台灣最優秀的投手有誰？曾豪駒先點名20歲旅美小將林維恩，他說：「林維恩很年輕，無所畏懼，能成為非常優秀的投手。」

接著曾曾豪駒又點到徐若熙，今年徐若熙因為美職球隊爭搶擁有高知名度，勞里拉立刻說：「徐若熙是我有興趣聽到的投手。」

曾豪駒特別提到，徐若熙進入中職後雖然經歷了不少傷病，但他始終保持耐心，付出很大的努力在復健上，現在表現非常出色。

曾豪駒表示，林維威和曾豪駒都擁有很棒的球威，在經典賽對台灣來說是非常重要的投手，期待他們能被全世界更多球迷看到。

