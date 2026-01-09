曾販售「小白機」房仲再涉勾結社區保全盜賣個資 遭聲押禁見

房仲業者竟成為盜賣個資的主嫌，雙北知名房仲林聿暐先前曾因販售房仲個資查詢器「小白機」被逮捕，遭判刑4個月。調查局近期再查出，林聿暐自2023年起以現金購買或抵債等方式，勾結多個社區保全取得個資後再轉賣給房仲人員牟利，個資數量也從先前查扣的1億7千多萬筆，增加至約2億筆。林男偵訊後遭聲押禁見。

據了解，林聿暐約5年前曾與一名溫姓前房仲勾結，將蒐集到的個資彙整成搜尋系統，製作號稱房仲查詢神器的「小白機」，可查詢姓名、性別、戶籍地址、房地所有權等資料，當時涉及個資達1億7千多萬筆，其中也包含蔡英文、馬英九、陳水扁等人的資料。

林聿暐曾在五年前勾結一名溫姓前房仲，將蒐集到的個資彙整成搜尋系統，製作號稱房仲查詢神器的「小白機」。圖／台視新聞

未料調查局再次查出，林男仍持續蒐集個資，自2023年開始鎖定社區保全，以現金購買或抵債方式取得新的個資，再轉賣給其他有個資需求的房仲業者。每個社區一次約支付5000元，個資總量也因此增加至約2億筆。

林聿暐自2023年起向社區保全以現金或抵債的方式蒐集個資，隨後轉賣給其他房仲，雲端資料的個資總量也飆升至2億筆。圖／台視新聞

非本案律師李育昇指出，盜賣個資涉及違反個人資料保護法，依法可處5年以下有期徒刑或併科100萬元罰金；若個資被提供給詐騙集團，還可能涉及詐欺相關刑責；若將資料洩漏給對岸，亦或是敵對勢力，甚至可能涉犯國安法，可判處7年以上有期徒刑。

林男對個資來源及買家身分等則供稱「忘記了、不記得」。由於案件涉及卸任元首資料，恐成國安問題，檢調持續偵辦中。

※犯罪行為，請勿模仿

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北／李若慈、彭以德 責任編輯／周瑾逸

