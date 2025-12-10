曾賣出2戶！北市大安區出現罕見爛尾樓「整棟法拍」 底價5.5億元

北市大安區出現罕見爛尾樓法拍，位於樂業街的建案「大安文樺」，預計興建地上6樓，地下2層，但蓋到3樓即因財務問題停工，法院10日公告，因建商積欠債務，預計本月24日法拍，一拍底價約5.49億元。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，由於建案還沒蓋完，接手後續複雜，預料一拍脫標機率不大，不過個案基地位處精華區，二、三拍可能就會有人進場接手。

根據法院資料，此一爛尾樓位於樂業街118巷，基地面積約130坪，目前已興建的樓地板約408坪。根據住展雜誌資料，個案曾經預售，開價一坪120萬元，樂居實價顯示，也曾賣出兩戶，成交價約2,600多萬，每坪約109萬元。

廣告 廣告

法院資料顯示，建物地下二樓停車空間尚未完工， 地下一樓因連續壁施工不良，有鋼筋外露與漏水情況，一到三樓堆置建築材料、鷹架等，均未完工。

根據媒體報導，大安文樺2023年曾傳出跳票停工，引起市場關注，不過當時建商對外表示，財務問題已經解決，案子不會倒，更不會變成爛尾樓，如今淪落法拍，顯示財務問題未獲解決。

徐華辰表示，房市雖低迷，但截至目前為止，法拍屋並未明顯增加，雖有一些建案傳出周轉失靈停工，但只是零星個案，也大多是小型建案。不過，出狀況的建案大多在蛋白區，台北大安區出現爛尾樓法拍，相當罕見。

【看原文連結】

更多udn報導

26年前扮飲料推銷員殺同學妻 犯嫌吐動機

「超級水果」藍莓好處多 名醫曝最安全洗法

搭上「女籃界峮峮」男友 民眾黨辣黨工當小三

他買干貝驚見「橘色稀有品」老闆：千顆一遇