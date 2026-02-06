曾赴台創作街頭藝術 德拉克魯茲操刀超級盃服飾設計

（中央社記者張欣瑜舊金山5日專電）舊金山藝術家德拉克魯茲（Aaron De La Cruz）曾將國際街頭藝術帶入台灣。今年，他受邀為NFL第60屆超級盃設計T恤；他受訪時直呼「彷彿在作夢」，表示這次創作仍維持一貫的極簡風格，希望以安靜內斂的方式，展現美式足球的力與美。

第60屆超級盃（Super Bowl LX）8日將在舊金山灣區登場，主辦單位職業美式足球聯盟（NFL）今年挑選3個在地品牌打造特別款服飾，藝術家德拉克魯茲是其中之一。

德拉克魯茲今天與另外兩個品牌，包括亞裔背景的Nostalgia及當代街頭服飾品牌BLVCK SCVLE共同對外展示服飾設計。德拉克魯茲打造的服裝以黑色線條的塗鴉圖像為主視覺，搭配箭頭、符號與抽象幾何形狀，整體呈現強烈的街頭藝術感與手繪塗寫風格。

一身淺色系簡約穿搭現身，德拉克魯茲接受中央社訪問表示，半年多前收到NFL的電子郵件，一度以為是詐騙信件，直到現在還感到有點不可思議，「彷彿在作夢」。

這場NFL年度冠軍賽令全美為之瘋狂。官方保守估計，至少9萬至10萬人在這週湧入舊金山灣區，將為當地帶來約3.7億到6.3億美元（約新台幣200億元）的經濟產值。

身為舊金山活躍的藝術家，德拉克魯茲的街頭塗鴉、大型雕塑、裝置作品，長期以來與城市地景相互呼應；這次的作品，外觀上沒有醒目的超級盃色彩，卻暗藏諸多巧思。

「一開始我也想過，要不要做那種非常具有『舊金山超級盃』風格的作品。但後來想了一想，不希望那樣設計。」他表示，希望作品更像是「平常會掛在牆上的畫布」。

德拉克魯茲描述理念，「衣服的圖像設計充滿動感，就像球員在場上奔跑一樣。另外，這種黑線搭配白底的設計，其實就像教練用白板筆在白板上畫戰術圖的感覺」。

德拉克魯茲定居舊金山25年，他與台灣也頗有緣分，曾受品牌邀請，到台灣展覽並設計聯名商品，也曾在台灣校園留下巨幅壁畫創作。他說，對台灣印象非常深刻，因為那裡的城市融合了不同氣息，「我特別喜歡那些街區和小店，氛圍跟舊金山很相似」。

睽違10年，舊金山灣區再度主辦超級盃。這段期間，舊金山曾歷經起伏與挑戰，包括芬太尼危機、科技產業的衰落和繁榮，也曾被外界指稱陷入「厄運循環」。

「我仍深愛舊金山，這是我的家。」克魯茲表示，舊金山有種獨特的魔力，音樂、社會運動、創新，同時被大自然所擁抱，「就像台北一樣，我們很快就能去到海邊、去到紅樹林」。他說，「這些在在都滋養了我的靈魂，也滋養了我們每一個人」。（編輯：陳妍君）1150206