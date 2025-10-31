曾起心動念要跟郝龍斌拚台北市長 沈富雄爆當年棄選原因

民進黨布局2026縣長選舉，民進黨啟動提名，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農31日前往民進黨黨中央，遞交爭取台北市長提名的意願表。他相信絕對可以成功。前立委沈富雄表示，他當年有一度起心動念要跟郝龍斌選台北市長，那時因為他的民調沒有達到24%，他才不選，因為丟臉嘛。

沈富雄31日在政論節目《少康戰情室》中表示，當年他有一度起心動念跟郝龍斌選市長，那時候他的民調一度達到18%，18%是不容易。但他沒有達到24%，他不選，因為丟臉嘛。

沈富雄覺得，會選台北市長的，很嚴肅的說，大概有兩種人︰一種人是為自己，也就是說，選單一選區大台北市的市長，選下來是賺錢的，這是很實在的錢，還有對未來的政治前途也是有幫忙的；另外一種人就是，不是為了自己，就是代表黨在台北市選，他不能帶壞台北市其他議員的選情，甚至進一步希望能夠帶動全國的選情，這是第二種人。

針對台北市長綠營人選，媒體人尹乃菁表示，民進黨立委王世堅不選，然後綠委沈伯洋也不敢選。在這種情形下，你就知道民進黨對於這一場選戰，其實已經認為，台北市長蔣萬安的連任幾乎就是篤定的了。

前立委費鴻泰則表示，台北市是首都，首都市長最好要有一段豐富的歷練，當過部會首長、立委，相對是適合的，吳怡農是不錯；但是蔣萬安當過立委，他對蔣萬安的評價是蠻好的。

