曾超越愛迪達！財經專家曝知名品牌「股價狂跌70%」

加拿大知名運動服飾品牌Lululemon平價且舒適的運動服著稱，市值曾超越Adidas。不過，近期有財經專家指出，該品牌股價已下跌近7成，市場也對其產品品質提出批評，品質控管屢屢出現問題，已偏離原本以高品質與專業功能著稱的瑜伽褲定位。

產品品質低落引消費者抱怨

財經粉專「游庭皓的財經皓角」發文指出，Lululemon過去強調「高品質、專業機能瑜伽褲」，但近年開始追求潮流款式與快速上新，導致品質管理失衡，產品瑕疵事件頻傳。

Lululemon最新引發的爭議來自「Get Low」緊身褲，多位消費者抱怨其材質透膚，深蹲時容易走光，產品上架短短幾天即因社群輿論熱議而下架。公司內部曾建議消費者選大一號並搭配膚色內著，試圖降低平息爭議，卻引發更多反彈與討論。

股價與市場信心受衝擊

對此，Lululemon創辦人也公開表態，批評董事會對產品與品牌定位缺乏理解，將問題歸咎於治理層過度關注短期財務與成本，忽略設計、測試及品質文化，導致失敗案例屢屢重演。游庭皓指出，這並非首例產品因缺陷緊急撤回，該事件也凸顯公司內部流程可能存在缺口。

同時，面對新興運動品牌在年輕族群與社群意見領袖間快速擴張聲量，Lululemon原本在高端運動休閒市場的話語權正受到挑戰。游庭皓分析，該公司股價今年以來持續走弱，也反映出投資人開始重新評估品牌定位，從瑜伽褲市場領導者轉變為追隨者。游庭皓指出，當功能性運動服品牌失去消費者信任，其品牌溢價將比銷量下滑更快蒸發。

