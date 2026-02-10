曾踢爆何博文論文抄襲、嗆到八炯生氣氣 朱家軍3.0楊智伃參選松信為了這些事

台北市松山信義議員選區因為王鴻薇、徐巧芯兩人從議員轉戰立委，留下兩席議員位置可在2026年讓新人補位，因此今年黨內初選意外熱烈；其中，在近日正式宣布投入初選的朱家軍3.0，國民黨前發言人楊智伃向《風傳媒》表達，自己在擔任國民黨發言人後，打過幾次漂亮的戰役，像是一口乾掉核廢料水，讓來作秀的綠營參選人崩潰傻眼，打掛民進黨副秘書長何博文的論文，還有在大罷免期間放「福建艦｣一曲，讓抗議的閩南狼氣炸，她希望未來自己投入選戰，能持續這些讓年輕人能喜歡國民黨的作法，當選民代後繼續替國民黨吸引年輕新血。

廣告 廣告

對於自己為何投入選舉公職的原因，楊智伃說，當時在國民黨推動罷免綠委，被司法攻擊幽靈連署期間，，時任國民黨北市黨部主委黃呂錦茹遭到約談時，她率領一眾國民黨青年在北檢外聲援時，原本可以通行的地方，到了黃呂錦茹要被移送時，卻遭到警察阻擋，要繞一大圈才能去看到黃呂，替黃呂加油鼓勵，當下雖然很生氣，但當下沒有想太多，就真的跑了一大圈。

楊智伃回憶，雖然當下是有成功的幫黃呂錦茹加油鼓勵，但在當下覺得自己確實遭到公權力不對等的對待，只能抱著一旁的北市議員柳采葳痛哭，當時就覺得自己應該要投入選舉，替很多人解決許多不平等的事情。

過去，《風傳媒》在2022年也曾以「選戰另類新嬌點！26歲正妹副發言人接棒洪孟楷 挑起國民黨主持大任｣作為標題，介紹楊智伃從立委洪孟楷手中，接下國民黨大小造勢主持棒的過程，以及跟隨時任主席朱立倫的各種政治新鮮事；而在這幾年的國民黨發言人歷練中，楊智伃也確實創造不少經典畫面，黨內印象最深刻的莫過於民進黨大安文山議員參選人陳聖文帶核廢料水去國民黨前抗議造勢，但卻被楊智伃一口乾杯，讓陳聖文當場傻眼的經典鏡頭。

楊智伃自己也細數了這段發言人期間的經典戰役，還有像是在大罷免期間，擔任綠營罷免先鋒的網洪八炯跟閩南狼，曾多次到國民黨中央外抗議，其中像是要入黨被楊智伃反殺「不能收舔共網紅經費｣之外，還有就是在冬季青鳥飛到國民黨中央黨部外時，楊智伃也規劃用大喇叭反擊，播放閩南狼過去在對岸當網紅時稱頌中國航母歌曲「福建艦｣，以及撥放張宇的名曲「求鳥｣，大肆嘲諷讓閩南狼跟賴中強在當下都氣到牙癢癢。

除了這些活動上的趣味創意攻防之外，楊智伃也曾揭發民進黨副秘書長、新北市議員何博文淡江大學的碩士論文涉及抄襲，讓淡江大學學術倫理委員會審議通過，確認違反學術倫理屬實，決議撤銷何博文碩士學位，將何博文按在地上磨擦的事蹟也讓楊智伃印象深刻。

楊智伃說，在朱立倫擔任黨主席期間，確實給他們這些年輕人很多發揮空間，所以才有「萊爾校長｣的出現，而她自己也在從事發言人的工作中獲得充分的授權，因此才能有上面這些非傳統國民黨會做出來，反制綠營抗議的作法，而且這不只讓綠營支持者氣得牙癢癢，國民黨支持者看得笑呵呵，最重要的是，這樣年輕、非典型的政治操作，確實替國民黨吸引到很多年輕人的支持，這也是奠定他參與公職選舉的目標之一，就是要繼續延續這樣能夠吸引年輕人的做法，替國民黨持續吸引年輕人的關注。

至於，為何是選擇在松山信義區參選，楊智伃說，他從畢業後就一直住在松山區，第一份工作就是跟著朱立倫，擔任朱的隨行，也一路都在松山信義區活動，所以松山信義就像是自己第二個家鄉。

更多風傳媒報導

