曾轟參賽者像母豬！毒舌女星中國發展突回台現身 「驚人近況」曝光
本週企劃「難忘經典情歌大串燒」邀請到好久不見的柯以敏以及金曲歌后秀蘭瑪雅來到節目中，柯以敏近年都在中國發展，在許多選秀節目擔任評審。以毒舌風格著名的她2007年曾在選秀節目《超級Y客》評審羞辱參賽者身材像「母豬」，遭到取消評審資格。如今她回台上節目跟秀蘭瑪雅合唱〈家後〉，柯以敏提到台語歌曲並非她長項，但誠意十足加碼演唱〈無人熟識〉，節目中柯以敏帶著陳思瑋演唱夯曲〈太傻〉，意外得知原來她才是原唱。
大砲性格的柯以敏在節目中，在「超級孩子王」單元中，10歲周柏霖跟8歲周佑鈞演唱〈故鄉的門口埕〉後，擔任評審講評第一句話：「我現在在台灣對嗎？我想對這兩個弟弟講真話」，直接得讓全場捏一把冷汗，周氏兄弟更是嚇得緊捏麥克風，柯以敏說：「你們還只是孩子，唱起成人情歌的純粹與乾淨，是我、秀蘭瑪雅、陽帆以及在場的大人都找不到的乾淨」，最後更是謝謝這些小朋友，還盛讚兩組小朋友唱起情歌的乾淨深深打動她的心，柯以敏更說：「聽你們唱歌，才知道我們大人被污染很久了，請繼續保持這樣的唱法」。
聽完柯以敏的「大人被汙染」的講評，陽帆突然冒一句說：「聽到柯以敏這番話我才知道我有夠髒了」，讓《超級冰冰Show》全場大爆笑，柯以敏更語出驚人回懟說：「是不是我今天沒請你吃飯，30年沒見一踏進攝影棚就針對我」，柯以敏語出驚人問陽帆以前沒有這麼帥，怎麼現在越來越帥？是不是天天都在做醫美？讓陽帆一臉尷尬又哭笑不得，直來直往真性情讓全場直呼可愛。
