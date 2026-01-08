曾辦潛艦洩密案、示警中國滲透！陳舒怡遭列「台獨打手幫凶」...周軒斥：中共扣檢察官台獨帽子想鬥臭台灣司法

中國國台辦近日再為「台獨頑固分子名單」增加兩名新成員，分別是內政部長劉世芳和教育部長鄭英耀，不過另一項使人注意的是高雄檢察署檢察官陳舒怡被列為「台獨打手幫凶」，引發社會討論。對此，政治工作者周軒指出，中共選陳舒怡其實有很深的意涵，因她不僅負責偵辦2023年國造潛艦洩密案、去年也針對中共滲透威脅為題赴軍方演講。他批評，公然點名檢察官扣台獨帽子，中共欲鬥臭司法的行為，「就跟某些政治人物做的事情一模一樣。」

周軒表示，遭到國台辦列為「台獨打手幫兇」的高檢署檢察官陳舒怡，其實看到她的名字，一開始大家還有點意外，不過中國做事情，從來不是沒有理由的，看兩件事情就知道，中國點名陳檢是有很深的意涵。



周軒提到，2023年國造潛艦洩密案鬧得沸沸揚揚，時任參謀總長的潛艦國造專案小組召集人黃曙光卻透露「有立委一直在搞」，顧問郭璽更直接爆料國民黨立委馬文君，涉嫌將國造潛艦「海鯤號」資料外洩，涉及洩漏國防機密的外患罪嫌，高檢署立即簽分他字案偵辦；負責的檢察官，就是陳舒怡。



周軒再提，2025年11月資通電軍指揮部舉辦「114年下半年反情報講座」，由指揮官毛建秋中將主持，邀請高檢署檢察官以「近年中共滲透態樣手法及檢調共偵國安案件」為主題演講，而主講人，還是陳舒怡。



周軒指出，陳舒怡在演講中強調，中共近年除在臺海周邊海空域活動頻繁，破壞區域穩定外，更意圖藉網際網路等各式滲透管道，接觸我國現役官兵發展組織實施蒐情，成為國家安全不可忽視的警訊。



周軒表示，此兩件事情證明了高檢署陳檢，是台灣司法體系中針對國安相關案件以及中共滲透台灣行動，不可或缺的重要人物，因此國台辦不是亂點名的，他們知道陳檢的厲害。



周軒批評，公然點名台灣的檢察官扣上台獨的帽子，中國看起來就是要更進一步鬥臭台灣的司法，「就跟某些政治人物做的事情一模一樣。」

