曾送圍巾當交換禮物被嫌！「他陷苦惱」過來人曝地雷名單

聖誕節將至，不少公司為了凝聚員工的向心力，會舉辦交換禮物等活動，近來許多民眾已經開始物色適合的禮物，對此有網友也忍不住好奇「大家收過最滿意的聖誕交換禮物是什麼？」引發討論。

有網友在論壇Dcard以「大家收過最滿意的聖誕交換禮物是什麼？」為題發文，原PO表示，最近公司和朋友圈都有玩聖誕交換禮物的計畫，不過原PO坦言自己完全沒有想法，加上過去曾送手套和圍巾當禮物被嫌棄，讓原PO十分擔心重蹈覆轍，因此忍不住好奇其他網友的意見，「跪求各位收過得滿意禮物給我參考一下，真的想破頭了！不想送那種會被說很敷衍的東西啦」。

不少網友分享「要不就是送有創意的東西或者實用的產品都可以」、「我收過最滿意的是濾掛咖啡禮盒！平常有喝咖啡的每天都用得到，而且不分男女都很安全」、「最近看到有人送金子，滿讚的，保值」、「依照我的經驗，電影票不會有人說差」、「送電影票跟冰琪淋券之類的呢」、「收過最喜歡的是按摩券」、「那種很多通路可以選的禮物卡？」、「送造型悠遊卡或是行動電源」、「融蠟燈、藍牙音響，收到很喜歡，已經用了好幾年了」。

其中馬克杯則多次被網友點名，容易成為交換禮物中的地雷「別再送馬克杯」、「誰再送相框我會翻臉」、「馬克杯、護手霜、相框、絨毛娃娃，收到會生氣」、「馬克杯跟護手霜不要再送，除非超有特色」、「收過最爛的倒是很多都很有印象，衛生棉、馬克杯、充電線保護套…」、「真的不要送馬克杯，雖然實用但圖案選不好也是擺在那生灰塵」

撰稿：吳怡萱






