曾逆風力挺王力宏出軌！女星嫁「大30歲富商」爆婚變 本人回應了

娛樂中心／綜合報導

44歲中國女星田朴珺曾在宮鬥劇《後宮甄嬛傳》中飾演敦親王福晉一角，溫柔婉約形象深植人心。個人生活部分，田朴珺與大她30歲的地產大亨老公王石育有一女，不過近來卻因一張照片導致婚變傳聞滿天飛，對此，田朴珺本人也親自回應了。

田朴珺與大30歲老公王石爆婚變。（圖／翻攝自田朴珺微博）

田朴珺日前元旦在微博曬出一張獨照，發文寫下：「翻至嶄新章節，讓過往沉澱為階，來年舒展為峰。元旦快樂，2026 一起共赴山海。」緊接著有網友發現，田朴珺已悄悄刪除社群平台上多數與王石的合照，僅留下少數早期照片，以及過去節目中同框互動的相關內容，遭外界瘋猜婚姻亮紅燈。

廣告 廣告

隨後更有網友透過企業資訊平台查詢發現，王石所任職或持股的公司中，已不見田朴珺的參與；另一方面，田朴珺名下任職與持股的企業裡，也未出現王石的名字，顯示兩人之間的商業關聯已大致切斷。不過根據《新浪財經》報導，田朴珺本人親字以2字「假的」回應闢謠，強調婚變是子虛烏有的傳聞。

田朴珺元旦發獨照有感而發，被外界解讀成婚變。（圖／翻攝自田朴珺微博）

談到田朴珺，不免讓人想起過去她曾發文力挺王力宏，當年王力宏被李靚蕾踢爆渣男真面目，優質形象一夕全毀，田朴珺卻被爆出在微信朋友圈逆風評論王力宏、李靚蕾事件，直喊：「這兩天某前妻的事，我很好奇為什麼這麼高學歷的姑娘，要在家裡當全職太太？藝術家不都很花心嗎？不然哪來的靈感，男人不是聖人」一度引發網友熱議。

田朴珺當年逆風談王力宏出軌風波。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

林心如8歲女兒太漂亮！陳妍希狂讚「想認她當兒媳」 真面目掀網熱議

陳妍希陳曉離婚又復合？「約會平頭帥哥」遭直擊 真相曝光網傻了

「林依晨師妹」美成這樣！混血女星氣場爆發 遭狂讚：根本水原希子

胸部太大被投訴！前主播離職「解放H級胸器」不藏了 驚人近況曝光

