曾造謠黃仁勳邪教！蔡依林提告的網紅曝光了 「梁曉珺」是《星光》歌手
華語天后蔡依林（Jolin）日前才在台北大巨蛋完成《PLEASURE》巡迴演唱會，預計還要前往中國深圳、廈門等城市開唱，卻有網友指控演唱會「涉及宗教、邪教、光明會」等，主辦方昨（1/7）決定啟動法律程序，對相關帳號追究責任。被提告的網友其實也是歌手，本名「梁曉珺」，也來台參加過《超級星光大道》。
蔡依林《PLEASURE》巡迴演唱會中國合作的主辦單位「永稻星（北京）文化娛樂有限公司」發出聲明，針對部分網路用戶散播對Jolin的惡意揣測、斷章取義及不實解讀進行法律追訴，更點名網紅斯利亞（Celia Liang）。她在抖音上有39萬名粉絲，曾指控Jolin透過新專輯宣傳「七宗罪」，甚至以「宣傳邪教」、傳教才能獲得大量資金或獎項等荒謬言論。
這名「斯利亞」被網友起底是澳籍華僑梁曉珺，早年曾赴台發展，2009年參加第五屆《超級星光大道》，還拿下季軍，是備受期待的新星。近期，她發布影片指控蔡依林《Pleasure》演唱會視覺符號是邪教、光明會等，在社群上引發關注。
事實上，網紅「斯利亞」除了造謠蔡依林演唱會之外，也曾指控輝達（NVIDIA）、蘋果公司的LOGO含有邪教元素，批評輝達執行長黃仁勳是邪教徒。
