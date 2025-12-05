曾逼車辱警「嗆100通110伺候」 桃園退休警跨區挑釁西屯所員警下場曝

記者潘靚緯／台中報導

蕭姓退休警員今年9月到西屯派出所聲稱要報案，卻拿出手機錄影並出言挑釁員警，干擾公務。（圖／資料照）

一名蕭姓退休警員，以「蕭湘公子」自居，擔任警職28年，曾在桃園地區多次拍攝影片對警車逼車、辱罵員警，態度囂張，揚言「100通110伺候」，今年2月被桃園地院依妨害公務等罪判決2年8月。不料今年9月他又南下台中，到西屯派出所對執勤員警出言不遜挑釁，台中地院審理後，認定他當時以嘲諷、侮辱方式干擾員警公務執行，依違反社維法判罰5000元，可抗告。

今年9月20日晚間，蕭姓男子獨自走進台中市第六分局西屯派出所，聲稱要「報案、提告」，但他並未遵循正常報案程序，而是立刻拿出手機朝員警拍攝，並針對執勤員警出言挑釁，質疑警方「竄改逕舉單」，甚至指控派出所曾「叫人去搬磚」。

蕭男甚至對派出所內年輕員警冷笑：「警察當多久了？」、「小小年紀當警察喔？」，又接連開口嘲諷：「沒工作很可憐喔」、「你領到退休金再來講話」，員警當場多次制止他激烈言語，並要求停止錄影，但蕭男完全不理會，越拍越起勁，態度囂張。

根據《自由時報》報導，蕭男在派出所內阻礙正常報案流程，也干擾其他案件受理，分局當下依社維法將他移送裁處。台中地院調閱派出所監視器與員警密錄器後認定，蕭男以言語辱罵、貶抑方式向執勤警察挑釁，雖未達到犯罪所需的「強暴脅迫」程度，但已屬干擾公務的「不當行為」，審酌過往紀錄、智識程度及犯後態度，裁定處以罰鍰5000元。

